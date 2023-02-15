Hatay'da bir kadın ve iki çocuk 228'inci saatte kurtarıldı

Türkiye, 6 Şubat sabahı tarihi depreme uyandı.Sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi sarstı.Bu büyük şoku henüz atlatmadan 9 saat sonra Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem trajediyi büyüttü.Depremin ilk anından bu yana arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Felaketin üzerinden 10 gün geçse de umutlar hala diri.Bu diri umutlarla canhıraş bir şekilde çalışan kurtarma ekipleri, bu çalışmalarının karşılığını almaya devam ediyor.Mucize bu kez Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'ta yaşandı.Buradaki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.3 can sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Bölgede çalışmalar devam ediyor.