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İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda yeni gelişme!

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında dava açıldı.

Ekleme: 14.02.2023 - 15:09 Güncelleme: 14.02.2023 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda yeni gelişme!İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin hasara uğradığı Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, soruşturma kapsamında terör örgütü YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan şüpheliler Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'un örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimatlandırılarak patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin, örgütün kurduğu ağ vasıtasıyla illegal yollardan İstanbul'a intikal edip örgüte ait evlere yerleştirildiği aktarılan iddianamede, bu kişilerin gelen talimatla söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerinin belirlendiği aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Bilal Elhacmaos'ın Edirne'den yurt dışına firar ettiği ve hakkında yakalama emri düzenlenerek kırmızı bülten talebinde bulunulduğuna vurgu yapılarak, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein hakkında yakalama emri düzenlendiği kaydedildi.

Albashır hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede, 36 şüphelinin 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma', 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme', 'Tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürme', 'Tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ve 123 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, şüphelilerden Ahlam Albashır'ın 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar 'tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme' ağırlaştırılmış müebbet, 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme' suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.
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