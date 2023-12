İsrailli yetkililer itiraf etti: Resmen ayakta uyumuşlar

İsrailli yetkililer ABD basınına çarpıcı itiraflarda bulundular. New York Times'ın ortaya çıkardığı belgelerin ardından ABD basınına konuşan İsrailli yetkililer, Hamas'ın İsrail istihbaratını nasıl boşa çıkardığını anlattı.

'İsrail'in 11 Eylül'ü' olarak anılan saldırıların üzerinden haftalar geçti. Hem İsrail kamuoyu hem dünya 'İsrail saldırıya nasıl engel olamadı' sorusuna yanıt ararken ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post (WP) dünyanın gündemine bomba gibi düşen bir habere imza attı.New York Times'ın ortaya çıkardığı Hamas'ın ülkenin güneyine yapacağı baskına ilişkin savaş planlarını, saldırı gerçekleşmesinden bir yıldan fazla bir süre önce İsrail tarafından elde edildiğini ortaya koyan belgeye atıfta bulunan gazete İsrail'in buna rağmen neden başarısız olduğu sorusuna yanıt aradı.Adının gizli kalması koşulu ile WP'ye konuşan İsrailli yetkililer Hamas'ın Tel Aviv ile iş birliğiyle ilgilendikleri izlenimini güçlendirmek için İsrail'e İslami Cihat hakkında istihbarat bile sağladığını söyledi. İsrail merkezli YNet bu haberi 'Hamas, saldırı planlarını gizlemek için İsrail'e İslami Cihat hakkında istihbarat verdi' başlığı ile İsrail kamuoyuna duyurdu.Başka bir deyişle Hamas, saldırıdan önce İsrail'in planlarından haberdar olmaması için Tel Aviv'in dikkatini dağıtmak için İslami Cihat kartını oynadı. Tel Aviv'e Gazze'deki örgüt ile ilgili istihbarat verildi ve İsrail'in dikkati buraya kaydırıldı.'Hamas, 7 Ekim'de planladığı gibi İsrail'i sahte bir sakinliğe sürükledi' başlıklı haberde 'İsrail'i rehavete sürüklemek için' son dönemde sınırda kalabalık gösteriler organize edildiği bilgisine de yer verildi.The New York Times'ın 40 sayfalık raporu deşifre etmişti. İsrail'in sır gibi sakladığı Eriha Duvarı kod aldı belgeler büyük bir istihbarat krizini gözler önüne serdi.NYT İsrail'in Hamas'ın ülkenin güneyine yapacağı baskını bir yıl önceden öğrendiğini yazdı. 'Eriha Duvarı' kod adlı 40 sayfalık belgede, Hamas'ın saldırı planının ayrıntılı bir şekilde yazıldığı ifade edildi. Belgede Hamas'ın İsrail'in hassas askeri belgelerine dahi ulaşabildiğinin gösterildiği ancak İsrailli yetkilileri Hamas'ın bu kadar geniş çaplı bir saldırıyı gerçekleştiremeyeceğini düşünerek iddiaları reddettiği belirtildi.İsrailli yetkililerin uyarıları görmezden geldiği belgenin detayları dünya gündemine bomba gibi düşerken belgede yazan detaylar aktarıldı.'Saldırının başlangıcında roket yağmuru yapılması, insansız hava araçlarının sınır boyunca güvenlik kameralarını ve otomatik makineli tüfekleri etkisiz hale getirmesi ve silahlı kişilerin yamaç paraşütü, motosiklet ve benzeri araçlarla kitleler halinde İsrail'e akması' gibi detaylar yer alıyordu ki bütün bunlar 7 Ekim'de gerçekleşti.Daha önce de The Financial Times İsrail'in bu istihbarat bildigierini neden gözardı ettiğini yazmıştı.Financial Times'da yer alan bir habere göre, İsrailli üst düzey askeri istihbarat yetkilisi, 7 Ekim'deki Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunu öngören ayrıntılı uyarıyı 'hayali bir senaryo' olarak nitelendirerek reddetti.Aksa Tufanı Operasyonu'ndan haftalar önce Hamas'ın çeşitli yerlerdeki sınır karakollarını havaya uçurmak, İsrail topraklarına girmek ve kibbutzimleri ele geçirmek için eğitim aldığı da dahil olmak üzere özel uyarılar yapılmasına rağmen raporun reddedildiği yazıldı.Bu raporun hayali bir senaryo olduğu iddia eden albayların 'Biraz daha bekleyelim' dedikleri de iddialar arasında yer aldı.Uyarıların düşük rütbeli askerlerden gelmesi nedeniyle ordunun harekete geçmediği açıkça itiraf edilirken konuya aşina ikinci raporun ise disiplin cezasına varan bir tartışma konusu haline geldiği ifade edildi.İsrail Savunma Kuvvetleri, 'komutanlarının ve askerlerinin tamamen Hamas'ı yenme misyonlarına odaklandıklarını' vurgularken bu uyarının yerine getirilmemesinin nedeninin 1973'teki istihbarat başarısızlıklarından sonraki tartışmaları tekrarladığına dikkat çekildi.İki yetkili de uyarıların yalnızca düşük rütbeli askerlerden geldiği için değil aynı zamanda İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik tam bir abluka hedefi ile de çeliştiği için dikkate alınmadığı belirtildi.