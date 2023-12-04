  • USD: 28,85 - 28,90
  • EURO: 31,35 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e: 'Emek hırsızlığı yapmasın'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her ne kadar büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olsa da onların yapmadıkları altyapı yatırımlarını Bakanlık olarak devralıp biz yapıyoruz" sözleri üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanın arıtma konusunda 'iftira attığını' ve 'yalan söylediğini' iddia etmişti. Özel'in bu ifadeleri üzerine Bakan Ersoy da bir açıklamada bulundu. Bakan Ersoy, "Özel, emek hırsızlığı yapmak yerine kendi belediyelerine el atmadıkları trafik, su ve daha birçok altyapı sorunu dolayısıyla kızmalıdır. 5 yıl boyunca ne hizmet yaptınız diye sorgulamalıdır. Yapılanlar ve yapılmayanlar ortadadır" ifadelerini kullandı

Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e: 'Emek hırsızlığı yapmasın'
Ekleme: 4.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 4.12.2023 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e: 'Emek hırsızlığı yapmasın'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Antalya'da düzenlenen Resort Kongresi'nde, 'Her ne kadar büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olsa da onların yapmadıkları altyapı yatırımlarını Bakanlık olarak devralıp biz yapıyoruz' sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel cevap vermiş, bakanın arıtma konusunda 'iftira attığını' ve 'yalan söylediğini' iddia etmişti. Özel'in bu ifadeleri üzerine Bakan Ersoy da bir açıklamada bulundu.
Bakan Ersoy, altyapı yatırımlarının belediyelerin sorumluluğunda olmasına rağmen Antalya ve Muğla gibi turizmin öne çıktığı illerde acil ihtiyaç duyulan atık su arıtma yatırımlarının yapılmadığını söyledi.

Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e: 'Emek hırsızlığı yapmasın'

Türkiye turizminin en önemli merkezlerinden olan bu şehirlerin her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladığını ifade eden Bakan Ersoy, mavi bayraklarını kaybetme riski olan bu turizm şehirlerinin atık su arıtma sorununu aciliyet gerektirdiği için Bakanlık olarak görmezden gelemediklerini vurguladı.

Bakanlık olarak, bu şehirlerin atık su arıtma tesisi yapımı işlerini devraldıklarını ve tesis yapımına hız verdiklerini belirten Bakan Ersoy, bu kapsamda toplam değeri yaklaşık 1,82 milyar lira olan Antalya Belek Serik-2 ve Muğla Bodrum Atık Su Arıtma Tesisi yatırımlarını tamamlayarak 2021 ve 2023 yıllarında bu tesisleri hizmete aldıklarını söyledi.

Kemer Çamyuva'daki atık su arıtma tesisinin ise 80'li yıllarda yapıldığını ve kapasitesinin yetmeyerek ilçenin artık su artıma ihtiyacını karşılamadığını kaydeden Bakan Ersoy, Bakanlık olarak 2 milyar yatırım bedeli olan tesisin yapımına başlandığını ve 2024 yılı Mart ayında da açılacağını bildirdi.
'Tesisin günlük 45 bin metreküp kapasitesi, 10.2 kilometre kanalizasyon sistemi, 800 metresi derin deşarj olarak deniz içerisinden yürütülen 3.5 kilometre deşarj hattı bulunmaktadır. Açıldığı andan itibaren bölgesinin 50 yıllık ihtiyacını giderecektir' diyen Ersoy, açıklamasına şöyle devam etti:
'Turizm bölgelerindeki atık su arıtma tesisleri yapım işi ilgili belediyenin belediye meclisinden ve belediye başkanının da onayından geçerek karşılıklı olarak imza ile devir alınmaktadır. İvedi ihtiyaç olduğu halde ilgili belediyeler tarafından bu yatırımların yapılmaması doğal olarak turizm bölgelerimizde olumsuzluklara sebep olmaktadır.

Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e: 'Emek hırsızlığı yapmasın'

Bunun önüne geçmek için söz konusu yatırımlar Bakanlığımızca yapılmakta ve giderlerin tamamı da yine Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Protokoller çerçevesinde alınacak olan atık su gelirlerinin miktarı ve ne kadar süre ile alınacağı yine ilgili belediye ve Bakanlığımızca hesaplanarak, ortak mutabakat sonrası belirlenmektedir. Söz konusu bu gelirin, 50 yılda bile tesislerin finansman ve yatırım maliyetlerini amorti edemeyeceği aşikârdır. İddia edildiği gibi tesisler kendini 5 yılda amorti edebiliyorsa neden ilgili belediye bu tesisleri kendisine yapmak yerine Bakanlık ile protokol imzalamayı talep ediyor. Biz, Bakanlık olarak belediyenin işlerini yapmaya meraklı değiliz. Turizmin geleceği açısından ihtiyacı da görmezden gelemiyoruz.'

Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e: 'Emek hırsızlığı yapmasın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bölge ihtiyaçlarını karşılayan bu yatırımlar için eleştirmek yerine teşekkür etmesi gerektiğini ifade eden Bakan Ersoy, 'Özel, emek hırsızlığı yapmak yerine kendi belediyelerine el atmadıkları trafik, su ve daha birçok altyapı sorunu dolayısıyla kızmalıdır. 5 yıl boyunca ne hizmet yaptınız diye sorgulamalıdır. Yapılanlar ve yapılmayanlar ortadadır' dedi.




İmamoğlu 'İETT arızalarında düşüş yaşattık' dedi! Rakamlar yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Gündem Gazze..
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! 130 vatandaş Gazze'den tahliye edildi
Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e: 'Emek hırsızlığı yapmasın'
HEDEP yerel seçim kararını açıkladı: Kendi adaylarıyla girecekler
Cem Uçan'dan Ecem Erkek'in tepki toplayan konuşmasına göndermeli video: Kapak gibi sözlerle tepki gösterdi...
Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle dönüştü
TÜRK-İş'ten asgari ücret açıklaması!
İstanbul'da hissedilen deprem! İçişleri Bakanı Yerlikaya son durumu paylaştı:
Ticaret Bakanı Bolat'tan ticaret diplomasisi: Yedi ülkenin bakanları ile tek tek görüştü
Katil İsrail güçleri Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi: Bölgede olaylar çıktı yaralılar var
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Düşüş cesaret verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Fenomenler şimdi yandınız! Maliye'den çifte kıskaç...
ABD'li senatörden katliamı aklama çırpınışı! Kan donduran sözler...
TÜİK Kasım 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
5 aylık enflasyon farkı belli oldu! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Özgür Özel: HEDEP'in randevu talebini bekliyoruz
Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü
Başkan Erdoğan Filistin diplomasisi! 'Gazze için kalıcı barış' gündemiyle Katar'a gidiyor
Şener Üşümezsoy aylar öncesinden uyarmıştı! En stresli yer Gemlik! 6.5 bekliyorum

Şener Üşümezsoy aylar öncesinden uyarmıştı! En stresli yer Gemlik! 6.5 bekliyorum

Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Bu deprem öncüdür ancak...'

Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Bu deprem öncüdür ancak...'

Göl çekildi! Tarih ortaya çıktı

Göl çekildi! Tarih ortaya çıktı

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

Gaziantep'te evin bahçesi çöktü ortaya Roma dönemine ait oda mezar çıktı

Gaziantep'te evin bahçesi çöktü ortaya Roma dönemine ait oda mezar çıktı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı