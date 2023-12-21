İstanbul’da dehşet anları! Trafikte eşini dakikalarca darp etti: O anlar kamerada!
İstanbul'da Alman plakalı lüks otomobilin sürücüsü O.M., eşi N.M. ile trafikte tartıştı. Adeta dehşet saçtı… Eşi N.M.'yi engelli çocuğunun yanında dakikalarca darp ettiği anlar, başka bir sürücü tarafından kayda alındı! Çığlık çığlığa yardım isteyen kadının karakoldaki sözleri şaşkınlık yarattı.
Kan donduran olay, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkisi Ankara istikametinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre otoyolda KF AU 34 Alman plakalı lüks otomobil ile seyreden sürücü O.M., iddiaya göre göre eşi N.M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
ENGELLİ ÇOCUĞUNUN YANINDA…
Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğunda olan O.M., arka koltuğa uzanarak eşini darp etmeye başladı. Kadına engelli çocuğunun yanında dakikalarca vuran O.M.'ye ise yolcu koltuğunda oturan şahsın müdahale etmemesi ise şaşkınlık yarattı.
ŞİKAYETÇİ OLMADI!
Yolculuk esnasında süren darp ve kadının çığlık çığlığa kaldığı o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, darp edilen kadına ulaştı.
Ancak kadının eşinden şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Kadının erkek kardeşi ise eşinden korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti.
Edinilen bilgiye göre otoyolda KF AU 34 Alman plakalı lüks otomobil ile seyreden sürücü O.M., iddiaya göre göre eşi N.M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
ENGELLİ ÇOCUĞUNUN YANINDA…
Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğunda olan O.M., arka koltuğa uzanarak eşini darp etmeye başladı. Kadına engelli çocuğunun yanında dakikalarca vuran O.M.'ye ise yolcu koltuğunda oturan şahsın müdahale etmemesi ise şaşkınlık yarattı.
ŞİKAYETÇİ OLMADI!
Yolculuk esnasında süren darp ve kadının çığlık çığlığa kaldığı o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, darp edilen kadına ulaştı.
Ancak kadının eşinden şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Kadının erkek kardeşi ise eşinden korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti.