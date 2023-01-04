Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oluyor! Orta gelir konut kredisi faizi ne olacak?

Dar gelirliler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ sosyal konut projesi sonrası orta gelirliye konut kampanyası geliyor. Orta gelir grubu için yapılan 'Yeni Evim' projesinde detaylar bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan gelecek. 'Orta gelir grubu kredisi ne olacak' en çok merak edilen soru oldu.

Orta gelirliye konut kredisi için detaylar bugün netleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 'Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'na ilişkin detayları bugün saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacağı ifade edildi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 'Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'na ilişkin detaylar bugün saat 10.00'da açıklayacak. Tarihi TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını verdiği yeni kampanya ile ilgili Bakan Nebati kamu bankaları ile ilgili kredi ve ödeme planı hakkında çalışmaları yürütürken, Bakan Kurum'da teknik çalışmayı devam ettirdi.Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek. İşte orta gelirliye konut kampanyasına başvuru için gelmesi beklenen şartlardan bazıları:Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması. 1. derecede yakınların üzerine konut olmaması. Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak. Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak.Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek15 yıl vade ile ödeme yapılacak Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından 'Konut kampanyalarındaki son durumun' sorulduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son bilgileri paylaşmıştı:Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz. Yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz. Fiyatları dengeledik ve aşağı çektik, tekrar yukarı çıkmasını istemiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Kampanya ile hem talebi yönetmek hem de proje arzını artırmak gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, detayları arkadaşlarımızla beraber çalışıyor. İnşallah yakında birlikte açıklarız.