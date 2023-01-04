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Fatih Altaylı camide büyük saygısızlığa imza atan Eda Taşpınar'ı aklamaya çalıştı

Gazeteci Fatih Altaylı şimdi de dini değerleri hiçe sayarak camide müstehcen poz veren tasarımcı Eda Taşpınar'a sahip çıktı. Skandalı savunan Altaylı, bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.

Fatih Altaylı camide büyük saygısızlığa imza atan Eda Taşpınar'ı aklamaya çalıştı
Ekleme: 4.01.2023 - 10:03 Güncelleme: 4.01.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Fatih Altaylı camide büyük saygısızlığa imza atan Eda Taşpınar'ı aklamaya çalıştı
Tasarımcı Eda Taşpınar, sosyal medya hesabı üzerinden camide çektirdiği skandal bir fotoğrafını paylaştı. Bir otelin içerisinde yer alan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin Hassa Camii'nde çekildiği belirlenen skandal fotoğraflar büyük tepkilere yol açtı.

TEPKİLER SONRASI FOTOĞRAFI APAR TOPAR SİLDİ
Taşpınar'ın camide çektiği skandal fotoğrafların görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepkilerinde ardı arkası kesilmedi.

Eda Taşpınar ise cami içerisindeki uygunsuz bir şekilde, dini değerleri hiçe sayarak çektirdiği karelerle ilgili olarak gelen tepkiler sonrasında Instagram hesabından fotoğrafları sildi ama herhangi özür dilemedi.

Öte yandan Taşpınar hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

FATİH ALTAYLI TAŞPINAR'I AKLAMAYA ÇALIŞTI
Fatih Altaylı, Habertürk TV canlı yayınında Taşpınar'ın provokasyonu üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı.

Altaylı, 'Gidilmiş başında bekleniliyor falan. Diyanet buna soruşturma başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir takım yerlerde olanlara soruşturma başlatılmıyor. Bu da toplumda inananlar dahil çok ciddi sıkıntılar yaratıyor.' ifadeleriyle Diyanet İşleri Başkanlığını 'soruşturmaların üzerini kapatmakla' itham etti.

'MÜŞTERİLERE YÖNELİK MESCİT' DİYEREK KÜÇÜMSEDİ
Altaylı, skandal açıklamasında şunları söyledi:

'Bugün sıcak tartışma var. Bir tane Türkiye'de, Instagram'da mı diyeyim... Hayatıyla 10-15 senedir gündeme gelmiş bir kadın var. Bir otelin mescidinde fotoğraf çektiriyor soruşturma açılıyor, otel müşterilerine yönelik bir mescit. Gidilmiş başında bekleniliyor falan. Diyanet İşleri Başkanlığı buna soruşturma başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir takım yerlerde olanlara soruşturma başlatılmıyor.'
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