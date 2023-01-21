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ABD'de ikinci el konut satışları 2010'dan bu yana en düşük seviyede...

ABD'de ikinci el konut satışları, yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 1,5 azalarak Kasım 2010'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Ekleme: 21.01.2023 - 01:34 Güncelleme: 21.01.2023 - 01:40 / Editör: Ozge Selin
ABD'de ikinci el konut satışları 2010'dan bu yana en düşük seviyede...National Association of Realtors (NAR), Aralık 2022'ye ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, geçen yılın son ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 1,5 azalışla 4,02 milyona geriledi.

Düşüşünü 11'inci aya taşıyan ikinci el konut satışlarının 3,96 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Kasım 2010'dan bu yana en düşük seviyeye inen ikinci el konut satışları, geçen yıl kasımda da yüzde 7,9 azalışla 4,08 milyon olarak gerçekleşmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 34 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları ise kasımda yıllık bazda yüzde 2,3 artarak 366 bin 900 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, sınırlı arz ve yüksek yüksek mortgage faiz oranları dolayısıyla Aralık 2022'nin alıcılar için zorlu geçen bir başka ay olduğunu belirterek, faiz oranlarının geçen yıl zirveye ulaştıktan sonra düşmeye başlaması nedeniyle konut satışlarının yakında yeniden toparlanmasının beklenebileceğini ifade etti.

Ülke genelinde konut fiyatlarının hafif de olsa hala olumlu olduğuna işaret eden Yun, ülkenin yaklaşık yarısındaki pazarın potansiyel alıcılara geçen yıla kıyasla indirimli fiyatlar sunacağını kaydetti.
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