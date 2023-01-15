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Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı

Türkiye'nin seri üretime hazırladığı yeni nesil insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'daki mitinginde Bayraktar Kızılelma'nın şu anda F-16'nın yürüttüğü tarihi bir görevi üstleneceğini duyurdu. İşte özellikleri ile dikkat çeken Kızılelma ile ilgili tüm detaylar...

Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Ekleme: 15.01.2023 - 10:00 Güncelleme: 15.01.2023 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızılelma ile ilgili heyecan veren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılelma'nın üstleneceği göreve ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan, Kızılelma'nın Yunanistan'ı korkuttuğunu belirterek, "Bunları ürkütmeye başladı. Diyorum ki 'Ey Yunan uslu durduğun müddetçe seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur." dedi.

"F-16'NIN TAŞIDIĞI BOMBAYI TAŞIYACAK"

Kızılelma'nın seri üretimden sonraki görevine de değinen Başkan Erdoğan, "Kızılelma seri üretime başladıktan sonra F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Yunan ne diyor şimdi; o çılgın Türkler ne yapıyor?" ifadelerini kullandı.

KIZILELMA DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'dan gelen son haber dünyanın dikkatini çekti. Bakraktar Kızılelma'nın 18 dakikalık şovu, Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olurken dünya medyasın da geniş yer buldu. Kızılelma'yı mercek altına alan Reuters, Baykar'ın küresel ilgi odağı haline geldiğini, büyük bir üretici ve ihracatçı olduğunu belirtti.

Türk savunma firması Baykar'ın, ilk jet motorlu insansız hava muharebe aracının tamamlandığını duyurduğunu belirten Reuters, şirketin Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle savaşmasına yardım ederek dünya çapında popülerlik kazanmaya devam ettiğini yazdı.

Reuters, şirketin Bayraktar TB2 insansız hava aracı ile küresel çatışmalarda öne çıktığını ve onu büyük bir üretici ve ihracatçı haline getirdi.

Baykar'ın pervaneli insansız hava araçlarına yönelik uluslararası talebin Suriye, Ukrayna ve Libya'daki çatışmalardaki başarısınına ardından arttığı belirtildi.

ÇARPICI ÖZELLİK

Türkiye'nin jet motoruyla çalışan yeni insansız hava aracının beşinci nesil savaş uçaklarına benzer dış özellikler gösterdiği belirtildi. Haberde "Baykar, Kızılelma'nın konvansiyonel drone görevlerinin yanı sıra havadan havaya angajmanlar da gerçekleştirebileceğini söylüyor." ifadeleri yer aldı.

BAYRAKTAR KIZILELMA PROJESİ

Baykar'ın yüzde yüz öz sermayesiyle yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi, 2021'de başladı. 14 Kasım'da üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etmişti. Burada bir aydır devam eden testlerin ardından projenin başlangıcından bugüne yaklaşık bir yıl gibi rekor sürede ilk uçuşunu da gerçekleştirdi.

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

KIZILELMA'NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

500 Nm Görev Yarı Çapı

35.000 Feet Operasyonel İrtifa

5 Saat Havada Kalış Süresi

6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı

0.6 Mach Seyir Hızı

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

Gelişmiş Özellikler

Otomatik İniş ve Kalkış

Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
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