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Drone ile yaptığı çekimde fark edip yüzlerce kişinin hayatını kurtardı

Avustralya'da yaşayan İngiliz baba, drone ile yaptığı çekimde köpek balığının sahile yaklaştığını görünce hem oğlunun hem de yüzlerce kişinin hayatını kurtardı.

Ekleme: 13.01.2023 - 09:35 Güncelleme: 13.01.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Drone ile yaptığı çekimde fark edip yüzlerce kişinin hayatını kurtardı
Avustralya'da yaşayan İngiliz elektrikçi David Alphonoso, hemşire eşi Kirsty ve iki yaşındaki oğlu Sonny ile tatile çıktı. Doğal hayat tutkunu olan Alphonoso, bölgeyi drone'uyla (insansız hava aracı) keşfetmek istedi. Eşi ve oğlu ise sahilde zaman geçiriyordu. Alphonoso o sırada bir köpekbalığının kıyıya doğru ilerlediğini gördü. Hemen karısını görüntülü aradı. Suyun kenarında oğluyla oynayan Kirsty uzaklaşıp cankurtaranlara bilgi verdi.

Drone ile yaptığı çekimde fark edip yüzlerce kişinin hayatını kurtardı

Sudaki yüzlerce kişiye uyarı yapıldı ve su hızla boşaltıldı. O sırada kendisi de sahile gitti. Tabletinden görevlilere kaydettiği görüntüleri izletti. Daha sonra Alphonoso, jetski ile hayvanın köpekbalığı olup olmadığını anlamak isteyen cankurtaranları da yönlendirdi. Gerçekten de sığ suya gelenin yaklaşık üç metrelik büyük beyaz köpekbalığı olduğu anlaşıldı. Meelup Sahili bir süre kapatıldı.

Drone ile yaptığı çekimde fark edip yüzlerce kişinin hayatını kurtardı

Drone ile yaptığı çekimde fark edip yüzlerce kişinin hayatını kurtardı
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