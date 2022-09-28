Şehit Enes Bıyık'ın naaşı baba ocağına uğurlandı

Kocaeli Gölcük Tersane Komutanlığında önceki gün sabah saatlerinde yaşanan feci kazada, Tersanede gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düştü. Askerlerden 3'ü hemen sudan çıkartılırken, dibe dalan 2 asker ise güçlükle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan askerlerden durumu ağır olan 2 askerden biri olan Enes Bıyık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Şehit sözleşmeli Er Bıyık için sabah saatlerinde donanma komutanlığında düzenlenen törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Yaşar Çakmak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Gölcük Kaymakam V. Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Şehidimizin babası Fikri ve annesi Safiye Bıyık ve askeri erkanın katıldığı uğurlama töreninde şehidin özgeçmişi okundu. Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı'nın konuşmaları ve yapılan duanın ardından Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık'ın naaşı İstanbul ili Pendik ilçesine dualarla uğurlandı.