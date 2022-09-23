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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Karabağ'ı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sağlık-İş forumuna katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret etti.

Ekleme: 23.09.2022 - 17:32 Güncelleme: 23.09.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Karabağ'ı ziyaret etti
Koca ve diğer yetkililer, Şuşa'da şehir meydanını, kaleyi, Şair Hurşitbanu Hatavan'ın evini, Şair Molla Penah Vagif'in türbesini, ünlü müzisyen Bülbül'ün müzeye dönüştürülen evini ve Cıdır Ovası'nı ziyaret etti.

Şuşa Beyannamesinin imzalandığı alanda açıklama yapan Koca, yetiştirdiği şair ve müzisyenlerle Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Azerbaycan'ın kültür, edebiyat ve sanat başkenti Şuşa'nın 1992'de yılında Ermenistan tarafından işgal edildiğini, bu süreçte bir çok masum insanın Müslüman oldukları için katledildiğini, Şuşa'da bulunan her biri ayrı bir kültürel miras olan camilerin ve diğer tarihi yapıların da yine Ermenistan saldırıları sonucunda tahrip edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Karabağı ziyaret etti

Koca, "8 Kasım'da şanlı Azerbaycan ordusu tarafından azad edilen Şuşa'nın yeniden eski barış, huzur ve sanat dolu günlerine dönebilmesi için biz de her türlü desteği sağlamaya hazırız" diyerek, şehrin kurtuluşunda emeği geçenlere teşekkür etti, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Yaralılara da acil şifa dileyen Koca, "Onların sağlıklarına kavuşabilmesi için dün olduğu gibi bugün de yan yana olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

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