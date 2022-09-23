  • USD: 18,34 - 18,37
  • EURO: 18,08 - 18,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İETT şoförü yol soran kadına el hareketi yaptı

Bahçelievler’de kadın yolcu, İETT şoförüne yol sorunca gördüğü muamele karşısında şok oldu. Yol tarifi almak isteyen vatandaşa el hareketi yapan İETT şoförünün o anları kameraya yansıdı.

Ekleme: 23.09.2022 - 13:45 Güncelleme: 23.09.2022 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
İETT şoförü yol soran kadına el hareketi yaptı
Olay, Bahçelievler'de bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş, İETT şoförüne otobüsün gideceği yerden geçip geçmediğini sordu. O sırada sinirlenen İETT şoförü, kadın yolcuya “başka otobüslere sormayın gelin bana sorun” diye tepki gösterdi. Tepki görünce otobüsten inen kadın yolcu, otobüsün plakasını çekmek için cep telefonunu çıkardı. Kayda giren kadın yolcuya İETT şoförü, el hareketi yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Komşulara Türk gazı: Yunanistan ve Bulgaristan’a 221 milyon metreküp doğal gaz sattık
6'lı madaya ikinci Abdullah Gül bombası! Eski avukat deşifre etti!
Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlu'nu sıktı: Partililere 'adaylık' çağrısı
Halk TV'de skandal olay: Erdoğan'ın idamla tehdit eden adamın kitabını tanıttı
Kılıçdaroğlu'ndan 9 yıl aradan sonra ABD'ye ziyaret: Kimlerle görüşeceği merak konusu oldu
Meral Akşener'e 'Açım perişanım' diyen kadın İYİ Parti teşkilatından çıktı: İki tane dairesi var
İsveç'te ayinden tasarruf kararı: Kiliseler kapatılmaya başlandı
MİT, Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım'ı Türkiye'ye getirdi
Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'in şikayet turunda yeni gündem Kıbrıs...
İyi Parti ile Gelecek Partisi arasından başbakanlık kavgası
Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist yakalandı...
Almanya’dan benzeri görülmemiş 'Rusya' propagandası! 'Putin’den nefret eden herkese...' .
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın resepsiyonuna katıldı!
Torba yasa sürüyor: Şirketlerden çalışanlara bin liraya kadar doğal gaz desteği
Türkiye'nin arabuluculuğundaki esir takası Avrupa basınında geniş yer buldu
Yüzlerce konuşması incelenen Kılıçdaroğlu'nun bu yıl bir kez bile 'FETÖ' demediği ortaya çıktı!
BM'den Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü...
Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti.
Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni TOKİ müjdesini açıkladı: Konut ve işyeri alanlara büyük indirim geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni TOKİ müjdesini açıkladı: Konut ve işyeri alanlara büyük indirim geliyor!