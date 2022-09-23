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Ayağı direksiyona sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri camı kırarak kurtardı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde bariyerlere çarparak yan yatan kamyonette sürücünün ayağı direksiyona sıkıştı. İtfaiye ekipleri, kamyonetin camını kırarak sürücüyü kurtardı.

Ekleme: 23.09.2022 - 17:37 Güncelleme: 23.09.2022 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Ayağı direksiyona sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri camı kırarak kurtardı
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 16 AKH 940 plakalı Ford marka kamyonet, yağmurun da etkisiyle sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarpıp, yan yattı.

Sürücü B.G.'nin ayağı kazadan sonra direksiyona sıkıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kamyonetin camını kırarak sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenli geçişlerin sağlanabilmesi ve başka bir kaza meydana gelmemesi için jandarma ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapattı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ayağı direksiyona sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri camı kırarak kurtardı
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