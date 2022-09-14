İsviçreli Bakan'dan enerji krizine bir garip çözüm: Birlikte duş alın

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya tepki gösteren Avrupa, Rusya'nın gaz vanalarını kapatmasıyla zor durumda kaldı. Kara kışa hazırlanan ülkeler birkaç ay öncesinden tasarruf paketleri oluşturmaya başladı.Birkaç aydır devam eden kış hazırlıklarıyla ilgili vatandaşlara tasarruf çağrısı yapılıyor. İsviçre Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga'dan ise enerji krizi çözümü için oldukça garip bir tavsiye geldi.Sommaruga, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir forumda su tasarrufu ve enerji krizinin önüne geçebilmek için vatandaşlara 'birlikte duş almalarını' tavsiye etti.İsviçre'nin yerel bir gazetesinde çıkan habere göre Bakan ayrıca, enerji kriziyle mücadele için bireylere ve işletmelere çok iş düştüğünü ifade etti.Bakan'ın verdiği diğer tavsiyeler arasında elekronik cihazlar ve ışıkların gereksiz kullanılmaması ve buzdolabının ise en düşük sıcaklıklarda bırakılmaması var.Sommaruga'nın duş açıklaması ise ülkeyi karıştırdı. Pek çok köşe yazarı ve gazete bu tavsiyeyi sert bir dille eleştirdi.Birkaç gün önce ülkenin yerel gazetesi Tages-Anzeiger'e açıklamalarda bulunan Bakan aslında o konunun esprili bir dille yapıldığını ifade ederek, 'Belli bir yaştan sonra iki kişilik duş almanın herkesi memnun etmediğinin farkındayım' dedi.Sosyal medyada ise Bakan'ın açıklamaları tiye alındı. Bazı kullanıcılar bu açıklamayla dalga geçerken, bazıları ise enerji ve para tasarrufu için iki kişilik duş almanın artık uç bir nokta olduğunu savundu.Geçtiğimiz günlerde ise enerji kriziyle boğuşan Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin başkanı Winfried Kretschmann'dan da duşla ilgili ilginç bir tavsiye gelmişti. Kretschmann vatandaşlara 'Duş almayın, kendizini bezle silin' demişti.