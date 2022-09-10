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Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli’nin Kale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ekleme: 10.09.2022 - 14:01 Güncelleme: 10.09.2022 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla-Denizli sınırları arasında 14:50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kale ilçesinin Muslugüme Mahallesine yakın bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alan bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi gönderildi. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden çok sayıda kara ve hava aracı destek verdi. Yangına 9 uçak, 11 helikopter, 42 arazöz müdahaleye başladı. Yangın, tarıma arazilerine sıçradı.


Denizli Valiliği, Kale ilçesindeki yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Kale ilçemiz, Muslugüme mevkii ormanlık alanda 9 Eylül Cuma günü saat 14:48 sularında çıkan yangın, ilimiz ve çevre illerin ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaklaşık 100 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yangının kontrol altına alınmasında yoğun çabalarından dolayı AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumlarımız ile Aydın, Muğla, Manisa, Burdur, Isparta ve İzmir'den gelen ekiplerimize ve desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır"

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