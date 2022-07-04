Yargıtay Başkanı Akarca, Katar heyetini kabul etti!

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Genel Sekreteri Sultan bin Hassan Al Jamali ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Genel Sekreteri Sultan bin Hassan Al Jamali ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Kurumlar arası işbirliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı kapsamında görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da yer aldı.