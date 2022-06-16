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Almanya'da 'doğal gazı az kullanın' çağrısı!

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), Rusya ile yaşanan doğal gaz krizi sonrası, Alman tüketici ve sanayicilere 'tüketimi azaltma' çağrısı yaptı. Kurumun Başkanı Klaus Müller, "Yapabildiğimiz kadar gaz tasarrufu yapalım ve depolama yoluyla bu ciddi durumdan kaçınalım." dedi.

Ekleme: 16.06.2022 - 18:28 Güncelleme: 16.06.2022 - 18:31 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da 'doğal gazı az kullanın' çağrısı!Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Rus gaz sevkiyatındaki mevcut kesintiler hepimizi-tüketicileri olduğu kadar sanayiyi de-çok ciddi bir duruma sokabilir. Yapabildiğimiz kadar gaz tasarrufu yapalım ve depolama yoluyla bundan (ciddi durumdan) kaçınalım.' ifadelerini kullandı.

GAZ TİCARETİNDE 'SİYASİ GÜDÜM' TARTIŞMASI
Mueller'in 'gazda tasarruf çağrısı', Alman hükümetinin 'Rus gazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım'da yaşanan arz kısıntısını siyasi güdümlü' olarak nitelendirerek 'Gazprom'u doğal gaz fiyatlarını yukarı çekmeye çalışmakla' suçlamasının ardından geldi.

Rus enerji şirketi Gazprom, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatının günlük 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe, dün yaptığı açıklamada da günlük 67 milyon metreküpe düştüğünü bildirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GAZ KRİZİ
Bu arada, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı, Kuzey Akım'daki kapasitenin de düşürülmesiyle azalmaya devam ediyor.

Alman enerji şirketleri Uniper SE ve RWE AG, Rusya'dan daha az gaz aldıklarını açıklarken, Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 55 seviyesine geriledi.

Bu arada, Almanya, sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, doğal gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olurken, ülke, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor. Almanya'da konutların yaklaşık yarısı, ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğal gazla ısıtılıyor.
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