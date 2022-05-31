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Beyaz Gazete
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Bursa'da orman ürünleri fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa’da orman ürünleri işleyen bir fabrikanın kazanı patladı. Patlama sonucu çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybederken 3 işçi ise yaralandı.

Ekleme: 31.05.2022 - 14:55 Güncelleme: 31.05.2022 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sunta ve talaş üretimi yapan orman ürünleri fabrikasında büyük bir gürültüyle patladı. Patlama ardından fabrikada büyük bir yangın çıktı.

Gökyüzünü siyah bulutların kapladığı yangına Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. İlk belirlemelere göre kazan patlaması sonrası 1 işçinin hayatını kaybettiği 2 işçinin ise yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazası 13.00 sıralarında patladı.

Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.
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