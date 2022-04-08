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İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları başladı!

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zammın ardından taksimetrelerini güncellemek isteyen şoförler, servislerin yolunu tuttu.

Ekleme: 8.04.2022 - 14:07 Güncelleme: 8.04.2022 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları başladı!İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) son toplantısında alınan yüzde 40 zam kararı sonrası taksilerdeki açılış ücreti 9 lira 80 kuruşa, kısa mesafe ücreti ise 28 liraya yükselmişti.

Taksi sürücüleri, 9 Nisan Cumartesi günü uygulanması beklenen karar öncesi taksimetrelerini güncelletmek için Bağcılar ve Ataşehir'deki servislere akın etti.

Kilometrelerce kuyruk oluştu
Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları başladı!

Şoförler fiyat konusunda ikiye bölündü
İşlemlerini yaptırdığını söyleyen Yavuz Korkmaz, 'Ücretle ilgili yeni ayarlarını yaptırdık. Zammı olumlu buluyorum. Yakıta para yetmiyordu' dedi.

Zamdan aslında memnun olmadığını söyleyen Kenan Can Erzincan isimli taksici, 'İstiyoruz ki hiç taksimetreye zam yapılmasın. Mazota indirim yapılsın. Bu yapılan zamlar geri alınsın. Aslında memnun değilim. Vatandaş kısa mesafe 28 lira ödeyecek. Nasıl olacak. Acil durumda binilir.' dedi.

İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları başladı!

'Yıl olmuş 2022 bizler hala sıra bekliyoruz'
Taksimetre kuyruğunda sıra bekleyen taksi sürücüsü Hikmet Kurt ise 'Saat 6'dan bu yana bekliyorum. Geçen zam döneminde de aynı şeyleri yaşamıştık. Sene olmuş 2022 yapay zekalar ortalıkta geziyor biz hala taksimetre için kuyrukta bekliyoruz. Bunu telefona nasıl güncelleme geliyorsa taksimetreye de güncelleme getirmeleri lazım. Bizlerden yüklü miktarda paralar alınıyor ama karşılığı verilmiyor. Bu konuda taksici esnafı mağdur. Yetkililer umarım kısa sürede çözüm üretir.' diye konuştu.

İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları başladı!
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