29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı!

29 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise bin 924 oldu.

Son dakika haberine göre 29 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın.' ifadelerini kullandı.29 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU