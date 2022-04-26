Millet İttifakı'nın isminin değişmesi için YSK'ya başvuru: Değiştirmezlerse 'Gasp İttifakı' diyeceğiz

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, içinde olmadıkları bir ittifakın 'Millet' ismini kullanmasına karşı olduklarını vurgulayarak, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulunduklarını açıkladı. YSK tarafından isim hakkı taleplerinin reddedildiğini vurgulayan Nacar, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceğiz. Eğer siz ismimizi kullanmaya devam edecek olursanız biz sizin ittifakınızı 'Gasp İttifakı' olarak tanımlayacağız." diye konuştu.

Cuma Nacar, İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Millet Partisi'nin seçimlere katılma hakkına sahip partilerden olduğunu belirtti.'MİLLET İTTİFAKI BİZİM İSMİMİZİ KULLANIYOR'Siyasi parti siciline kayıtlı siyasi partilerin isim, amblem, rumuz ve rozetlerinin kanun gereği başka bir siyasi partice kullanılamayacağını kaydeden Nacar, ancak 'Millet İttifakı'nın' kendilerinin ismini kullandığını savundu.Cuma Nacar, İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Millet Partisi'nin seçimlere katılma hakkına sahip partilerden olduğunu belirtti.'MİLLET İTTİFAKI BİZİM İSMİMİZİ KULLANIYOR'Siyasi parti siciline kayıtlı siyasi partilerin isim, amblem, rumuz ve rozetlerinin kanun gereği başka bir siyasi partice kullanılamayacağını kaydeden Nacar, ancak 'Millet İttifakı'nın' kendilerinin ismini kullandığını savundu.'ANAYASA MAHKEMESİ VE AİHM'E KADAR GİDECEĞİZ'Nacar, Millet İttifakı isminin ilk kullanıldığı dönemde Yüksek Seçim Kuruluna yaptıkları başvurunun reddedildiğini ifade ederek, o dönem partisi seçimlere giremediği için diğer hukuksal yollara başvurmadıklarını, ancak bu kez Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceklerini söyledi.