  • USD: 14,77 - 14,79
  • EURO: 15,78 - 15,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nın isminin değişmesi için YSK'ya başvuru: Değiştirmezlerse 'Gasp İttifakı' diyeceğiz

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, içinde olmadıkları bir ittifakın 'Millet' ismini kullanmasına karşı olduklarını vurgulayarak, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulunduklarını açıkladı. YSK tarafından isim hakkı taleplerinin reddedildiğini vurgulayan Nacar, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceğiz. Eğer siz ismimizi kullanmaya devam edecek olursanız biz sizin ittifakınızı 'Gasp İttifakı' olarak tanımlayacağız." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın isminin değişmesi için YSK'ya başvuru: Değiştirmezlerse 'Gasp İttifakı' diyeceğiz
Ekleme: 26.04.2022 - 17:55 Güncelleme: 26.04.2022 - 18:09 / Editör: Ozge Selin
Millet İttifakı'nın isminin değişmesi için YSK'ya başvuru: Değiştirmezlerse 'Gasp İttifakı' diyeceğiz
Cuma Nacar, İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Millet Partisi'nin seçimlere katılma hakkına sahip partilerden olduğunu belirtti.

'MİLLET İTTİFAKI BİZİM İSMİMİZİ KULLANIYOR'

Siyasi parti siciline kayıtlı siyasi partilerin isim, amblem, rumuz ve rozetlerinin kanun gereği başka bir siyasi partice kullanılamayacağını kaydeden Nacar, ancak 'Millet İttifakı'nın' kendilerinin ismini kullandığını savundu.

Cuma Nacar, İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Millet Partisi'nin seçimlere katılma hakkına sahip partilerden olduğunu belirtti.

'MİLLET İTTİFAKI BİZİM İSMİMİZİ KULLANIYOR'

Siyasi parti siciline kayıtlı siyasi partilerin isim, amblem, rumuz ve rozetlerinin kanun gereği başka bir siyasi partice kullanılamayacağını kaydeden Nacar, ancak 'Millet İttifakı'nın' kendilerinin ismini kullandığını savundu.

'ANAYASA MAHKEMESİ VE AİHM'E KADAR GİDECEĞİZ'

Nacar, Millet İttifakı isminin ilk kullanıldığı dönemde Yüksek Seçim Kuruluna yaptıkları başvurunun reddedildiğini ifade ederek, o dönem partisi seçimlere giremediği için diğer hukuksal yollara başvurmadıklarını, ancak bu kez Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceklerini söyledi.

BM'den radikal karar! Hesap sorulacak!
'Türkiye'nin ömrü uzun değil' diyen HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma
ABD Başkanı Biden'dan 78 kişiye 'ikinci şans: Özel af çıkarıp serbest bıraktı
Millet İttifakı'nın isminin değişmesi için YSK'ya başvuru: Değiştirmezlerse 'Gasp İttifakı' diyeceğiz
İşte Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbete götüren eylemler
Bakan Koca duyurdu! Maske yasağı okullarda da kalktı
Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a üstü kapalı rest: Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 6 yıl hapsi istendi!
Maske yasağı tamamen kalktı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Toplu taşıma ve hastane detayı...
Heybeliada'da İSKİ'ye ait deniz deşarj hattı patladı! Lağım suyu deniz yüzeyine çıktı!
İBB'nin burs verdiği 'üniversiteli genç kız' Ekrem İmamoğlu'nun PR ekibinden çıktı
CHP'li Meclis üyesinin başörtülü hekime hakaretine beraat! 'Kafandaki şu şey varken sana nasıl güveneyim...'
Yeni metrobüsler nerede? CHP'li İBB'nin metrobüsleri vatandaşı çileden çıkarttı!
Bakan Bilgin'den emekli maaşları ile ilgili sürpriz açıklama: Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım
İmamoğlu'nun 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman'a övgüler dizdiği açıklamaları gündem oldu
Kavala Kararı sonrası Metin Uca'dan Türk yargısına skandal tehdit!
CHP'li belediye milyonlar akıtmıştı: Açıldığı gibi kapandı
Devlet Bahçeli'den HDP'nin 1915 teklifine sert tepki!
Sosyal medyada provokasyon: Kavala bahanesiyle halkı sokağa çağırdılar
İBB'ye 1 milyarlık ihale ve görülmemiş kıyak soruşturması!
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar...

Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar...

Türk Polis Teşkilatının çelik kanatları, Dünya Pilotlar gününü kutluyor!

Türk Polis Teşkilatının çelik kanatları, Dünya Pilotlar gününü kutluyor!

Ağaç tepesinde öldü! Budamak için özel aparatla çıktı rahatsızlanınca yardım gelmedi

Ağaç tepesinde öldü! Budamak için özel aparatla çıktı rahatsızlanınca yardım gelmedi

Alec Baldwin'in vurduğu Halyna Hutchins'in ölmeden önceki son görüntüleri yayınlandı!

Alec Baldwin'in vurduğu Halyna Hutchins'in ölmeden önceki son görüntüleri yayınlandı!

70 bin mezar taşını inceledi! Atatürk'ün istihbaratçısına ve şehit pilota ulaştı!

70 bin mezar taşını inceledi! Atatürk'ün istihbaratçısına ve şehit pilota ulaştı!