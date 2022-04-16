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ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı... Yaralılar var

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından polis, yaralıların olduğunu açıkladı.

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı... Yaralılar var
Ekleme: 16.04.2022 - 22:55 Güncelleme: 16.04.2022 - 23:23 / Editör: Ozge Selin
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı... Yaralılar var
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda yaralıların olduğu açıklandı.

AVM'DE ATEŞ AÇILDI

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki bir alışveriş merkezinde ateş açıldı. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırı sonucu olayda yaralıların olduğu ve Columbiana Alışveriş Merkezi'ndeki insanların tahliye edildiği bildirildi.

Columbiana Alışveriş Merkezi'nin, şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.
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ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı... Yaralılar var
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