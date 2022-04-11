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Nevra Serezli Kimdir? Nevra Serezli Kaç Yaşında?

Nevra Serezli birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Nevra Serezli kimdir sorusu yer aldı. Peki, Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç yaşında? Nevra Serezli dizileri neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 11.04.2022 - 15:34 Güncelleme: 11.04.2022 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Nevra Serezli Kimdir? Nevra Serezli Kaç Yaşında?
Nevra Serezli birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Nevra Serezli kimdir ve Nevra Serezli kaç yaşında soruları yer alıyor. Başarılı oyuncu hakkında birçok detay merak ediliyor. Nevra Serezli kimdir ve Nevra Serezli kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Nevra Serezli Kimdir?


Nevra Serezli birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Nevra Serezli kimdir sorusu yer aldı. Nevra Serezli 9 Ağustos 1944 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Amerikan Kız Koleji mezunu olan Nevra Serezli bu yıllarda tiyatroya merak saldı. Nevra Serezli 22 yaşında Cengizhan’ın Bisikleti oyunuyla Dormen Tiyatrosu’nda kariyerine başladı. Çılgın Sonbahar oyunuyla Avni Dilligil En başarılı kadın Oyuncu Ödülü ve Ankara Sanat Kurumu En iyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Sihirli Annem isimli dizide 6 sezon oynadı ve bu karakterle hafızalara kazındı. Tiyatro Sanatçısı Metin Serezli ile 7 Mart 1968 yılında evlenmiştir. Murat ve Selim isminde iki oğlu vardır. Nevra Serezli dizileri ve filmleri şu şekilde sıralanabilir;

Filmografi
İşte Bu Benim Masalım 2020 Aleyna'nın Anneannesi
Kocan Kadar Konuş: Diriliş 2016 Peyker
Git Başımdan 2015 Yasemin
Kocan Kadar Konuş 2015 Peyker
Gönül İşleri 2015 Süreyya Üstün
Diğer Yarım 2014 Zeynep Hanım
Senin Hikayen 2013 Meral
Bebek İşi 2013 Suzan
Salih Kuşu 2013 Zakkum
Sihirli Annem 2011 Dudu
Başrolde Aşk 2011 Gönül Hanım
Altın Kızlar 2009 Gönül
Sevgili Dünürüm 2007 Güneş
Unutulmayanlar 2006 Leyla
Mühürlü Güller 2003 Konuk Oyuncu
Sihirli Annem 2003-2006 Dudu
Anne Babamla Evlensene 2002 Leman
Vay Anam Vay 2001-2002 Kibar Ana
Melek Karım 2000 Melek
Kadınlar Kulübü 1999
Yerim Seni 1997
Şahane Züğürtler 1994
Çılgın Sonbahar 1994
Sonradan Görmeler 1994 Şükran Partal
Ekran Aşıkları 1989
Önce Canan 1988
Hisseli Harikalar Kumpanyası 1988 Süheyla Deniz
Güler Misin Ağlar Mısın 1988 Nevra
Kavanozdaki Adam 1987 İnci

Nevra Serezli Kimdir? Nevra Serezli Kaç Yaşında?

Şendul Şaban 1985 Necla
Aşık Oldum 1985 Güzin Bostancı
Atla Gel Şaban 1984 Zehra
Metres 1983 Müzeyyen
Dönme Dolap 1983 Lamia
Kılıbık 1983 Mihrimah
Renkli Dünya 1980 Meral
Zübük 1980 Yektane
Ne Olacak Şimdi 1979 Özden Aksüt
Şıpsevdi 1977 Eleni
Özgürlüğün Bedeli 1977
İntikam Meleği / Kadın Hamlet 1976
Saffet Beni Affet 1976 Fahriye Başaran
Bülbül Ailesi 1976 Nevin
Aman Karım Duymasın 1976 Nurten
Ahududu 1974
Kara Tren 1966 Kibar Ana

Nevra Serezli Kimdir? Nevra Serezli Kaç Yaşında?

Rol aldığı oyunlardan bazıları
Ağaçlar Ayakta Ölür: Alejandro Casona - Tiyatrokare[4]
Altı Haftada Altı Dans Dersi: Richard Alfieri - Tiyatro İstanbul
Gönül Hırsızı: Pierre Chesnot - Tiyatro İstanbul
Sylvia: A.R. Gurney - Tiyatro İstanbul
Çetin Ceviz: Barillet ve Gredy - Tiyatro İstanbul
Acaba Hangisi: Barillet & Gredy - Tiyatro İstanbul
Çılgın Sonbahar
Deliler: Turgut Özakman - Deve Kuşu Kabare
Şen Sazın Bülbülleri
Aşk Olsun
My Fair Lady
Durdurun Dünyayı İnecek Var - Ankara Sanat Tiyatrosu
Hisseli Harikalar Kumpanyası : Haldun Dormen - Şan Tiyatrosu Müzikalleri
Aşk - Münir Özkul Tiyatrosu
Çıplak Ayaklı Kontes - Dormen Tiyatrosu
Paramparça - Turgut Özakman - Dormen Tiyatrosu
İstanbul Masalı
Uyy Balon Dünya
Şerefiye
Şeytanın Oyunu
Eski Çamlar Bardak Oldu
Paramparça
Yer Demir Gök Bakır
Aşşşk
Cengiz Hanın Bisikleti - Refik Erduran - Dormen Tiyatrosu


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