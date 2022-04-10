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Ankara Valiliği uyardı! zirai don' konusunda tedbirli olun!

Ankara Valiliği, kentte beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerde bulunanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ekleme: 10.04.2022 - 16:43 Güncelleme: 10.04.2022 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Ankara Valiliği uyardı! zirai don' konusunda tedbirli olun!
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması beklenmektedir.

12 Nisan Salı günü ilk saatlerden 15 Nisan Cuma günü sabaha kadar ilimizde görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, meteorolojik rapor ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir' denildi.
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