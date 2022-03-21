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CHP'li Özkan'ın 'Selahattin Demirtaş' çıkışına Parti Sözcüsü Öztrak da destek verdi: Haksız yere içeride

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş için, "Barış insanı" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'a arka çıktı. Öztrak, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir." diye konuştu.

CHP'li Özkan'ın 'Selahattin Demirtaş' çıkışına Parti Sözcüsü Öztrak da destek verdi: Haksız yere içeride
Ekleme: 21.03.2022 - 18:55 Güncelleme: 21.03.2022 - 19:04 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Özkan'ın 'Selahattin Demirtaş' çıkışına Parti Sözcüsü Öztrak da destek verdi: Haksız yere içeride
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Özkan, terörist başı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyen Demirtaş'ın bir barış insanı olduğunu öne sürerek, 'Önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır' ifadelerini kullanmıştı.

ÖZTRAK ÖZKAN'A ARKA ÇIKTI: DEMİRTAŞ HAKSIZ YERE İÇERDE

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin fikri sorulan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için 'Barış insanıdır.' dedi. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?' sorusu üzerine, 'Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir.' yanıtını verdi.

'CHP, HDP'YE KARŞI MESAFE KOYACAK MI?'

'HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliklerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük sloganları atılması tepkiye neden oldu. CHP, terörle arasına mesafe koymadığı eleştirisi alan HDP'ye karşı mesafe koyacak mı?' sorusunu Öztrak, 'CHP'nin terörle arasında açık seçik ve net şekilde koymuş olduğu mesafeyi tartışmak kimsenin haddi değildir.' dedi.

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