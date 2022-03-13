Sigara Fiyatları Zamlandı Mı? 2022 Zamlı Sigara Fiyatları Listesi
Zamlı sigara fiyatları birçok kişi tarafından konuşuluyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 13 Mart sigaraya zam mı geldi sorusu yer aldı. Peki, 13 Mart sigaraya zam mı geldi? 13 Mart zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zam öncesi sigara ne kadardı? İşte merak edilenler...
Sigara fiyatlarına zam geldiğinin belirtilmesinin ardından birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasından sigara fiyatları zamlandı mı ve 2022 zamlı sigara fiyatları listesi yer aldı. Zamlanan fiyatlar hakkında araştırmalar hızlandı. Ocak ayında gelen yüzde 47 ÖTV zammının ardından fiyatların artıp artmayacağı konuşuluyordu. 13 Mart zamlı sigara fiyatları ne kadar ve sigaraya zam mı geldi sorusuna cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
13 Mart Sigaraya Zam Mı Geldi?
13 Mart sabah saatlerinden itibaren birçok kişi sigaraya zam mı geldi sorusuna cevap aramaya başladı. Ocak ayında gelen yüzde 47’lik ÖTV zammının ardından birçok kişi yeni bir zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Sosyal medyada sigaralara 2 TL zammın geleceği iddia edildi. Bu durumun ardından sigara tiryakileri konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında ise 13 Mart sigaraya zam mı geldi sorusu yer alıyor. İşte güncel sigara fiyatları;
Philip Morris grubu sigara fiyatları:
Marlboro Roll 50: 25 TL
Marlboro Edge: 25 TL:
Marlboro Edge Blue/Sky: 25 TL:
Marlboro Touch Blue/Gray/White: 26:00 TL
Parliament: 27,50 TL
Parliament Midnighte Blue: 26.50 TL
Muratti: 25 TL
Muratti Blu: 24 TL
Lark: 24 TL
Chesterfield: 23.50 TL
L&M: 23,50 TL
Zam Öncesi Sigara Fiyatları Ne Kadar?
Ocak ayında gelen zammın ardından 13 Mart tarihinde yeni zammın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zam öncesi sigara fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. İşte zamdan önceki fiyatlar;
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 23,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL
Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
Parliament: 25,50 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Murattı: 23,00 TL
Murattı Blu: 22,00 TL
Lark: 22,00 TL
Chesterfield: 21,50 TL
L&M: 21,50 TL
BAT
Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
Kent Slims: Black, Grey: 25,00 TL
Tekel 2000: 21, 50 TL
Tekel 2001: 21,50 TL
Viceroy: 22,00 TL
Pall Mall: 22,00 TL
Samsun: 22,00 TL
Maltepe: 22,00 TL
Rothmans: 21,50 TL
IMPERIAL TOBACCO
Davidoff Slims: 25,00 TL
Davidof: 25,00 TL
Davidof C Line Blue: 22,00 TL
Bianca: 23,00 TL
Polo:21,50
West: 21,00 TL
West Grey SL: 22,00 TL
Imperial Classic Red SL: 22,00 TL
JTI
Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
Winston: Slender: 22,00 TL
Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
Winston: Xsence Black&Gray: 24,00 TL
Winston: 23,00 TL
Camel Slender: 21,50 TL
Camel: 22,00 TL
LD: 21,50 TL
Monte Carlo Slender: 21,50 TL
Monte Carlo: 21,50 TL
13 Mart sigaraya zam mı geldi ve 13 Mart zamlı sigara fiyatları hakkında detayları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.