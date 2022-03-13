Sigara Fiyatları Zamlandı Mı? 2022 Zamlı Sigara Fiyatları Listesi

Zamlı sigara fiyatları birçok kişi tarafından konuşuluyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 13 Mart sigaraya zam mı geldi sorusu yer aldı. Peki, 13 Mart sigaraya zam mı geldi? 13 Mart zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zam öncesi sigara ne kadardı? İşte merak edilenler...

13 Mart Sigaraya Zam Mı Geldi?

Zam Öncesi Sigara Fiyatları Ne Kadar?



Sigara fiyatlarına zam geldiğinin belirtilmesinin ardından birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındanveyer aldı. Zamlanan fiyatlar hakkında araştırmalar hızlandı. Ocak ayında gelen yüzde 47 ÖTV zammının ardından fiyatların artıp artmayacağı konuşuluyordu.vesorusuna cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.13 Mart sabah saatlerinden itibaren birçok kişi sigaraya zam mı geldi sorusuna cevap aramaya başladı. Ocak ayında gelen yüzde 47’lik ÖTV zammının ardından birçok kişi yeni bir zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Sosyal medyada sigaralara 2 TL zammın geleceği iddia edildi. Bu durumun ardından sigara tiryakileri konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında isesorusu yer alıyor. İşte güncel sigara fiyatları;Philip Morris grubu sigara fiyatları:Marlboro Roll 50: 25 TLMarlboro Edge: 25 TL:Marlboro Edge Blue/Sky: 25 TL:Marlboro Touch Blue/Gray/White: 26:00 TLParliament: 27,50 TLParliament Midnighte Blue: 26.50 TLMuratti: 25 TLMuratti Blu: 24 TLLark: 24 TLChesterfield: 23.50 TLL&M: 23,50 TLOcak ayında gelen zammın ardından 13 Mart tarihinde yeni zammın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zsorusu yer aldı. İşte zamdan önceki fiyatlar;Marlboro Edge: 23,00 TLMarlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TLMarlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TLMarlboro Red/Touch: 25,00 TLParliament: 25,50 TLParliament Midnight Blue: 24,50 TLMurattı: 23,00 TLMurattı Blu: 22,00 TLLark: 22,00 TLChesterfield: 21,50 TLL&M: 21,50 TLKent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TLKent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TLKent: Blue, Grey, White: 23,00 TLKent Slims: Black, Grey: 25,00 TLTekel 2000: 21, 50 TLTekel 2001: 21,50 TLViceroy: 22,00 TLPall Mall: 22,00 TLSamsun: 22,00 TLMaltepe: 22,00 TLRothmans: 21,50 TLDavidoff Slims: 25,00 TLDavidof: 25,00 TLDavidof C Line Blue: 22,00 TLBianca: 23,00 TLPolo:21,50West: 21,00 TLWest Grey SL: 22,00 TLImperial Classic Red SL: 22,00 TLWinston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TLWinston: Slender: 22,00 TLWinston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TLWinston: Xsence Black&Gray: 24,00 TLWinston: 23,00 TLCamel Slender: 21,50 TLCamel: 22,00 TLLD: 21,50 TLMonte Carlo Slender: 21,50 TLMonte Carlo: 21,50 TLvehakkında detayları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.