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Biden kan kaybetmeye devam ediyor: Halk desteği oldukça düştü

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde gerçekleştirilen kamuoyu anketlerine göre oy oranlarında büyük bir yara aldı. Biden, Ukrayna krizinde Rusya'ya güçlü yaptırımlar getirmesine ve 1 Mart'ta ulusa sesleniş konuşması yapmasına rağmen halk desteğini artıramadı.

Biden kan kaybetmeye devam ediyor: Halk desteği oldukça düştü
Ekleme: 11.03.2022 - 18:24 Güncelleme: 11.03.2022 - 18:45 / Editör: Ozge Selin
Biden kan kaybetmeye devam ediyor: Halk desteği oldukça düştü
Wall Street Journal gazetesinin anketine göre, katılımcıların yüzde 57'si Biden'ın başkanlık performansından memnun değil.

Biden'ın mensup olduğu Demokratlar, en güçlü oldukları Kovid-19 ile mücadele başlığında kan kaybetmeye başladı. Ankette, Demokratların, daha önce bu başlıkta Cumhuriyetçilerle aralarında 16 puan fark varken, şu anda bunun 11'e düştüğü belirtildi.

'BIDEN EKONOMİDE SINIFTA KALDI'
Öte yandan, ankete göre, katılımcıların yüzde 63'ü, Biden'ın ülkede artan fiyatlar ve enflasyonu ele alma şeklini beğenmiyor.

Katılımcıların yüzde 47'si enflasyon konusunu Cumhuriyetçilerin daha iyi yönettiğini kaydederken, sadece yüzde 30'u Demokratları tercih etti.

'UKRAYNA KATILIMCILARIN ÇEYREĞİ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ'
Gündemin en sıcak konusu Ukrayna ile ilgili de katılımcıların sadece yüzde 25'i bu hususun kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Biden yönetiminin son dönemde Ukrayna savaşında Rusya'ya karşı sert yaptırımları uygulaması ve 1 Mart'ta Kongre ortak oturumunda yaklaşık 1 saatlik ulusa sesleniş konuşması yapmasının ardından halk desteğini artıramaması dikkatlerden kaçmadı.

DEMOKRATLAR ZORA DÜŞTÜ
Biden ve Demokratların halk desteğini istedikleri seviyeye çekememesi 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için tehlike arz ediyor.

Seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun ise üçte biri değişecek.

Bu seçimlere kadar Demokratlar, halk desteğini artıramazsa şu anda ellerinde tuttukları Temsilciler Meclisi ve Senatodaki çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptırabilir. Bu durumda Biden'ın görevindeki son 2 yılında yasama ajandası konusunda zorluklarla karşılaşması bekleniyor.
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