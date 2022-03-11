Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Başkan Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 'Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışının ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.GÖRÜŞME 35 DAKİKA SÜRDÜErdoğan, konakladığı otelde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.BAŞKAN ERDOĞAN, ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA'YI KABUL ETTİBaşkan Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 'Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışının ardında ikili görüşmelerine başladı.Erdoğan, konakladığı otelde ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.ERDOĞAN, NAZARBAYEV İLE GÖRÜŞTÜBaşkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı görüşmenin ardından Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile görüştü.Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 35 dakika saat sürdü.BAŞKAN ERDOĞAN, SLOVENYA CUMHURBAŞKANI'NI KABUL ETTİBaşkan Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 'Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışının ardından ikili görüşmeleri kapsamında Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.