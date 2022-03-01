HES kodu sistemi kaldırılıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulunun yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı..'BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA'Bakan Koca, 'Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın (bugün) saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere' dedi.İŞTE ALINMASI BEKLENEN KARARLARBakan Koca'nın açıklayacağı müjdenin detayları da belli oldu.1-) HES kodunun kaldırılması.2-) PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi,.3-) Tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumu sonucunda Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre müjdeli haberin açıklanacak..