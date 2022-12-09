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İletişim Başkanı Altun: “Türkiye Özgün Bir Dış Politika Modeli İzliyor”

Liderleri buluşturan TRT World Forum 2022 “Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar” temasıyla İstanbul’da başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin dünyaya örnek alınabilecek özgün bir dış politika modeli izlediğini söyledi.

Ekleme: 9.12.2022 - 17:32 Güncelleme: 9.12.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
İletişim Başkanı Altun: “Türkiye Özgün Bir Dış Politika Modeli İzliyor”
TRT'nin dünya gündemine yön veren organizasyonu TRT World Forum 2022 İstanbul'da başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenen organizasyona 40 ülkeden 100'e yakın uluslararası bilinirliği olan konuşmacı katılıyor. Forum'un konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, içinde yaşanılan bu dönemde tüm dünyaya örnek olacak özgün bir dış politika modeli ortaya koyduğundan bahsederek, Türk dış politika modelini mümkün kılan temel özelliğin stratejik ve uzlaştırıcı liderlik olduğunu söyledi.

'TÜM DÜNYA TÜRKİYE'NİN KÜRESEL BARIŞA KATKI SUNAN BİR GÜÇ OLDUĞUNU KABUL ETTİ'

Türkiye'nin, son 20 yılda yakaladığı siyasi istikrar, ekonomik güven ve toplumsal huzur sayesinde insanı merkeze alan dinamik ve çok boyutlu bir dış politika performansı ortaya koyabildiğini ifade eden Altun, 'Yaklaşık 10 aydır süren Rusya-Ukrayna savaşında ortaya koyduğumuz barış diplomasisi, tüm dünyanın Türkiye'yi 'istikrarlaştırıcı' ve küresel barışa katkı sunan 'yatıştırıcı' bir güç olarak kabul ettiğini göstermiştir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları sürecinde Türkiye'nin ortaya koyduğu çaba, küresel terörizmle mücadele adına önemli taahhütler alınmasını, kayda değer kazanımlar elde edilmesini sağlamıştır. Elbette bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz,' şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN KÜRESEL GELECEK VİZYONU YENİ BİR SOĞUK SAVAŞI ÖNLEMEK'

Türkiye'nin, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler bulma ilkesine saygı duyduğunu söyleyen Altun, 'Çünkü acı tecrübelerle görüyoruz ki Orta Doğu'dan Balkanlara, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, herhangi bir bölgeye dışarıdan yapılan müdahaleler krizleri büyütmekten, trajediler yaratmaktan başka bir sonuç doğurmamaktadır,' dedi.

Altun ayrıca Türkiye'nin dış politika modelinin bir diğer kritik konusunun da küresel kutuplaşmaların önüne geçilmesi ve yeni soğuk savaşları önlemek olduğunu vurgulayarak 'Türkiye'nin dış politikasını ayrıştıran hususlardan bir diğeri de insani krizlerin, küresel gıda, enerji ve iklim krizlerinin çözümünde öncü rol oynamasıdır. Bunların yanında nefret söylemi, İslamofobi ve antisemitizm ile mücadele de küresel istikrarın tesisi için ülkemizin öncülük ettiği ve iş birliği çağrısı yaptığı alanlar arasındadır,' şeklinde konuştu.

'SİSTEMATİK DEZENFORMASYON FAALİYETLERİ TOPLUMLARIN HUZUR VE BARIŞINI HEDEF ALMAKTADIR'

Altun, 'Bunların yanında nefret söylemi, İslam karşıtlığı ve antisemitizm ile mücadele de küresel istikrarın tesisi için ülkemizin öncülük ettiği ve iş birliği çağrısı yaptığı alanlar arasındadır. Elbette enformasyon savaşlarına, dezenformasyon operasyonlarına karşı kapasite geliştirme ve ittifaklar oluşturma hususu da uluslararası alandaki önemli odaklarımızdan biridir ve bu husus da dış politika modelimizin önemli bir sütunudur. Hepimiz şahidiz ki günümüzde karmaşık bir şekilde yürütülen sistematik dezenformasyon faaliyetleri ulusal, bölgesel ve küresel istikrarı, birey haklarını, toplumların huzur ve barışını hedef almaktadır,' diye konuştu.
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