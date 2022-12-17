  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AKINCI TİHA, 100 km'nin üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu

Baykar'a ait Akıncı TİHA'dan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen TRG-230-İHA ile 100 kilometre üzerindeki hedef tam isabetle vurulurken "Sınırları aşmaya devam ediyoruz" denildi.

AKINCI TİHA, 100 km'nin üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu
Ekleme: 17.12.2022 - 10:31 Güncelleme: 17.12.2022 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
AKINCI TİHA, 100 km'nin üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu
Türkiye, savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik hamlesiyle çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor.

Her geçen gün daha iyi yöne evrilen savunma sanayide Bayraktar AKINCI TİHA, bir başarıya daha imza attı.

Roketsan'ın Twitter hesabından, TRG-230-İHA füzesinin atışına ilişkin paylaşım yapıldı.

'Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz'

Bayraktar'ın Akıncı TİHA'sından ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG230IHA ile 100 kilometre üzerindeki hedefin tam isabetle vurulduğu bildirilen paylaşımda, 'Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz.' denildi.

Menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arasında
Çorlu'da Baykar Tesislerinden havalanan AKINCI TİHA, Sinop açıklarında 25 bin feet irtifadan TRG-230-İHA füzesini ateşlendi.

Böylece TİHA'dan bırakıldıktan sonra havada otonom ateşlenme yeteneği ile süpersonik hızda, kritik hedeflere kısa sürede etki etme kabiliyet SİHA'lara kazandırıldı.

Etkili menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arası olan TRG-230-İHA füzesi, hedefe nokta vuruş hassasiyetiyle ulaşıyor.

Gerçekleştirilen atış, Türkiye'de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliğini taşıyor.
Eskişehir’de yürek burkan olay: 6 yaşındaki Nur Elif bakımsızlıktan öldü
Antalya'yı karıştıran kadın! Binaya patlayıcı koydu... İlk vukuatı değil! Pompalıyla dehşet saçtığı ortaya çıktı
Balıkesir'deki suç şebekesi genç kızın ihbarıyla çökertildi
AKINCI TİHA, 100 km'nin üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları izinsiz gösteri düzenledi
Polis servisine hain pusu: Eylem Lice'de planlanmış
Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı: Tatbikata başladılar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat hesaplarında süre bir yıl uzatıldı!
Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme: Levent Göktaş Türkiye'ye iade edildi!
CHP'li Ümit Kocasakal 'İmamoğlu davasındaki' Henri Barkey detayına dikkat çekti! 'Pek hayra alamet değil'
TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi!
CHP'li Kırşehir Belediyesi çalışanından çocuk tacizi: Soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'İmamoğlu davası' açıklaması! 'Siyasal akılsızlığın ta kendisi'
Bingöl merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Necip Hablemitoğlu suikastı faili Mustafa Levent Göktaş Türkiye'ye iade ediliyor.
2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı!
Bakan Fahrettin Koca ilaç sektörü temsilcilerini kabul etti: Mesajımız net! Vatandaşımız ilaca erişirse rahat ederiz
CHP'den Akşener'e olay gönderme! İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattılar!
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Yerli milli elektrikli trenlerimizin tasarım çalışmaları bitmek üzere
Teröristin kimliği belirlendi! Ağabeyi operasyonda öldürülmüş
17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Milyonların beklediği açıklama geldi: EYT ne zaman açıklanacak?

Milyonların beklediği açıklama geldi: EYT ne zaman açıklanacak?

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı