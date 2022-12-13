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Tarih belli oldu: Togg Avrupa pazarına giriyor

Türk-Alman Ekonomi Forumu programında sunum yapan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, 2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşündüklerini söyledi. Karakaş, iki hafta önce Berlin'de görülen ve sosyal medyada viral olan Togg aracıyla ilgili ise aracın test için Almanya'ya getirildiğini söyledi.

Tarih belli oldu: Togg Avrupa pazarına giriyor
Ekleme: 13.12.2022 - 10:34 Güncelleme: 13.12.2022 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Tarih belli oldu: Togg Avrupa pazarına giriyor
Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Berlin'de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 15. Genel Kurul toplantısının ardından gerçekleştirilen Türk-Alman Ekonomi Forumu programında sunum yaptı.

Planları doğrultusunda gelecek yılın mart ayı sonunda pazar alanı tanıtımı yapacaklarını belirten Karakaş, şöyle konuştu:

'2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz. Henüz yönetim kurulumuzla ülkeler bazında çok net bir önceliklendirme yapmadık. Etrafımıza baktığımızda yeni nesil araç üreticilerinin çok büyük bir kısmı önce Kuzey'de İskandinav ülkeleriyle başlıyor çünkü yeni markalara daha açıklar, elektrikli araçlara daha açıklar, altyapıları daha yaygın. Oradan da Central Europe dediğimiz Almanya ve Fransa'ya doğru geliyorlar. Biz de kuvvetle muhtemel bu şekilde ilerleyeceğiz.'

Gürcan Karakaş, iki hafta önce Berlin'de görülen ve sosyal medyada viral olan Togg aracıyla ilgili ise aracın test için Almanya'ya getirildiğini söyledi.
Üretilen araçları testlere gönderdiklerini ifade eden Karakaş, 'Araçlar testlere giderken uzun bir hazırlık sürecinden geçiyor sadece dokümantasyon ve kalibrasyon değil. Testlerden geri bildirimler gelebilir. Bazılarının tabir ettiği gibi üretip üretip bir kenara koymuyoruz. O nedenle elimizde gerçekten yok. O araç Alman şirketiyle yaptığımız testler için Almanya'ya gelmişti. Park ederken Twitter'a yakalandık.' dedi.
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