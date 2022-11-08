Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı

Meclis Hazırlık Komisyonu, tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin devamsızlıktan dolayı düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.

Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki Başkanlık Divanı kararını uygun buldu.Süreç Karma Komisyon'da görüşülecek.Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Semra Güzel'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.