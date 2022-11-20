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Bahçeli'den 6'lı masaya aday tepkisi: Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Aday Belli Karar Net" mitinginde konuşuyor. 6'lı masanın 8 kez toplanmasına rağmen henüz bir aday belirleyemediğini belirten Bahçeli, "Çıkarları dışında hiçbir şeylerini düşünmeyen partilere itibar edinir mi? Zillet İttifakı kuklacıdır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Çıkmaz bir siyaset yolunu seçmişlerdir. Zillet İttifakı karanlık bir projedir. Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den 6'lı masaya aday tepkisi: Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var
Ekleme: 20.11.2022 - 16:03 Güncelleme: 20.11.2022 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den 6'lı masaya aday tepkisi: Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'da düzenlenen 'Aday Belli Karar Net' mitinginde konuşuyor.

'MHP İLE CUMHU İTTİFAKI BUGÜN DE YARIN DA GÖREVE HAZIRDIR'

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

'Bugünkü toplantımıza katılan Samsunlu kardeşlerimizin yanı sıra, Ordulu, Sinoplu, Giresunlu, Kaastamonulu kardeşlerimize ayrı ayrı hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

4 Eylül 2022'de Sivas, 25 Eylül'de Erzurum, 16 Ekim 2022'de Konya'daydık. 23 Ekim'de Manisa, 13 Kasım'da Elazığ'daydık. Bugün de Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımının atıldığı Samsun'dayız, tarihin ve milletin huzurundayız. Bu muhteşem manzara Türkiye'nin şahlanışıdır.

Buradan şahit olduğum duygu seli karşısında bahtiyarlıkla çıkıuyorum ki, MHP ile Cumhuri İttifakı Türk devletinin geleceğini kurtarmak, mazlum devletlere kılavuzluk etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da göreve hazırdır.

'TÜRK MİLLETİ TARİH BOYUNCA ZİLLETİ REDDETTİ'

19 Mayıs 1919 Türk milletinin kendisine biçilmiş kefeni yırtarak tarihi yeniden yazdığı bir dönemin başlangıcıdır.

14 Mayıs 1919 günü Nişantaşı'ndaki Sadaret Konağı'ndan ayrıldıktan sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya samimiyetle şunu sormuştur: 'Birşey mi yapacaksın Kemal?' Mustafa Kemal Paşa ise 'Evet Paşam bir şey yapacağım.' dedi. O bir şeyden milli devlet doğruldu.

Türk milleti tarih boyunca zilleti reddetti. Türk milleti varolduğu müddetçe esareti elinin tersiyle itti. Bu iradeye kilit vuramayacaklar, ambargo koyamayacaklar.

Aynı zamanda 19 Mayıs 1919'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün de karar ve hareket merkezidir.

Mill ilerleyişimizi durduramayacaklar. Türkiye Yüzyılı vizyonu yayından çıkmış ok gibidir menzile doğru ilerlemektedir.

6'LI MASAYA SERT TEPKİ: BİR ARPA BOYU MESAFE ALAMADILAR

Zillet partilerine 19 Mayıs ruhuyla direnecek misiniz? Türkiye'yi zalimlere rehin bırakmak için kuyruğa girmiş işbirlikçi siyasetçilere karşı koyacak mısınız?

Bu yıl içinde sırayla kurdukları eğri bacaklı masalarda 8 kez toplanmışlar bir arpa boyu mesafe alamamışlardır. İçine düştükleri buhranın bizi alakadar eden bir tarafı yoktur. Türkiye'mizin itibarını tehlikeye atacak ilişkileri olduğundan dolayı zillet ittifakının maskesini indirmekte bizim için milli görevdir.

'HER BİRİNİN GİZLİ AJANDASI VE FARKLI ADAYLARI VAR'

Çıkarları dışında hiçbir şeylerini düşünmeyen partilere itibar edinir mi? Zillet İttifakı kuklacıdır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Çıkmaz bir siyaset yolunu seçmişlerdir. Zillet İttifakı karanlık bir projedir. Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var.

Candan ileri saydığımız vatanımızı, devletimizi dünya durdukça yaşatma ve yükseltme çabasındayız.

'CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ'

Yol haritamız bellidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı'na kardeşlik şuuruyla ulaşmanın azmindeyiz. Seçimlere giden süreçte adayımız belli, kararımız nettir. Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Seçime kadar değil, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirene kadar biriz diyereceğiz.

Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Pazarlıksız, hesapsız, Türk milletinin has bahçesidir. Cumhur İttifakı'nın adayı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Türkiye aradığı demokratik enerjiyi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti geçmişle geleceği buluşturan dinamik bir kulvara geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tek adam rejimi diyenler yalancıdır.

Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Birliğinin ümitleri yeşermiştir. Türkiye'nin yıkımını düşleyenlerin, sokakları karıştırmak suretiyle dmeokrasi dışı arayışları teşvik edenlerin kurgularında gerileme yaşanmamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alayının oyunu bozulmuştur.

'KILIÇDAROĞLU MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR'

Son bir yılda rekor üstüne rekor kıran İstanbul Borsa'sı Kılıçdaorğlu'nun uykusunu kaçırmaktadır. Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunudur. Türk şirketlerinin değerini düşürmek isteyen, İstanbul Borsa'nın yükselişinden dolayı rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu'nun yolu namertlik yoludur.

TERÖRLE MÜCADELE

Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridoru askeri harekatlarla baltalanmıştır. Hainler arana arana etkisiz hale getirilmiştir. Terörst neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektyedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef artık orasıdır.

13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırı Türkiye düşmanlarının faal olduklarının kanıtıdır. Gerek İstiklal Caddesi'ne gerekse terörle mücadele şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

PENÇE-KILIÇ HAREKATI

Hainler için hiçbir yer güvenlik ve korunaklı değildir. Vakit hesap vaktidir. Vakit dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. En alt rütbeden en üst rütbeye kadr hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

İstiklal Caddesi'nde bomba patlşatan katil her şeyi bir bir açıklarken, malum partiler hala somut delil peşindeler. Zillet partileri ağız birlikği etmişçesine suyu bulandırma derdindeler.'
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