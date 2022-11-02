Şırnak’ta terör operasyonu: 1 tutuklama
Şırnak’ın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde Silopi’de PKK/KCK PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. 1 kişi tutuklandı.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak Silopi İlçesinde PKK/KCK PYD/YPG terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda terör örgütünün YPS yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. adli kontrol şartıyla ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.