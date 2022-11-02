Şırnak’ta terör operasyonu: 1 tutuklama

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak Silopi İlçesinde PKK/KCK PYD/YPG terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda terör örgütünün YPS yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. adli kontrol şartıyla ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.