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Adana’da üvey anneye kezzaplı dehşet! Kardeşlerin savunması 'pes' dedirtti .

Adana'da üvey annesi Nazmiye Sisli'ye kezzapla saldırıp vücudunun büyük bir kısmında yanıklar oluşmasına neden olan Bilal Arık, yakalanıp tutuklanan Bilal Artık’ın kız kardeşleri, “Bilal, içinde ne olduğunu bilmediği şişeyi fırlattı, içinde kimyasal madde varmış. Adaletin yerini bulmasını, Bilal’in serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi. .

Ekleme: 16.11.2022 - 11:21 Güncelleme: 16.11.2022 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Adana’da üvey anneye kezzaplı dehşet! Kardeşlerin savunması 'pes' dedirtti .Adana'nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Sisli, 20 yıl önce Abdülkerim Artık ile evlendi. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getiren Nazmiye Sisli, eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Bilal Artık'ı da kendisi büyüttü.

Çift arasında şiddetli geçimsizlik başlayınca Sisli, 2010 yılında Abdulkerim Artık'tan boşandı. Dini nikahla 10 yıl daha Abdulkerim Artık ile birlikte yaşayan Sisli, önceki ay annesi Sevgi Sisli'nin evine taşındı. İddiaya göre, üvey annesi Nazmiye Sisli'nin başka biriyle ilişki yaşadığını öğrenen Bilal Artık, 31 Ekim Pazartesi günü yaşadığı eve gitti. Artık, eve gittiğinde üvey annesinin ilişki yaşadığı kişiyle görüntülü konuştuğunu görünce sinirlendi. Nazmiye Sisli, kendisine bağıran üvey oğluna saldırdı. Saldırıdan kurtulmaya çalışan Artık, içerisinde kimyasal madde bulunan şişeyi annesinin üzerine fırlatıp kaçtı.

İhbar üzerine, Nazmiye Sisli'in yaşadığı eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Nazmiye Sisli'nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi şekilde yanıklar oluştu. Sisli'nin tedavisi devam ederken, olaydan 2 gün sonra gözaltına alınan Bilal Artık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kardeşi Bilal'in, annesinin yasak aşkı olduğunu öğrenince öfkelendiğini ve konuşmak için yanına gittiğini anlatan Nazmiye Sisli'nin kızı Berfin Vanlı, 'Başta Bilal'e bu olayların hiçbirini anlatmadık. Olaydan bir hafta önce söyledik. O da sinirlendi ve annemle görüşmeye gitti. O sırada annemi yasak aşkıyla uygunsuz bir şekilde görüntülü konuşurken görmüş.' dedi.

Vanlı, 'Öfkelenince, annem de ne yapacağını şaşırıp kardeşime saldırmış. Bilal de içinde ne olduğunu bilmediği şişeyi fırlattı. İçinde kimyasal madde varmış ve çıplak olduğu için yanmış. Sonra bizi aradı ve kavga ettiklerini söyledi' diye konuştu. Nazmiye Sisli'nin üvey kızı Büşra Ararut ise kardeşi Bilal'a iftira atıldığını ileri sürerek adaletin yerini bulmasını istediklerini belirtti.

Adana’da üvey anneye kezzaplı dehşet! Kardeşlerin savunması 'pes' dedirtti .

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