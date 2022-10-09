AK Partili Mustafa Elitaş: Başörtüsü konusunda Kılıçdaroğlu'na akıl verdiler

Beyaz TV ekranlarında Melissa Bağcı'nın sunumuyla canlı yayınlanan Akılda Kalsın programının bu haftaki konuğu Mustafa Elitaş oldu.AK Partili Elitaş, gündeme dair soruları yanıtlarken önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu'nun bu aklı başka birisinden aldığını söyleyen Elitaş şunları söyledi;'O gün anayasa değişikliğine anayasaya aykırı diyen Anayasa Mahkemesi'ne iptaline müracaat eden bugün yasa ile ‘Gel başörtüsünü düzeltelim' diyor. Şuan Türkiye'de 2008 yılından itibaren öğrenim hayatında liselerde ve üniversitelerde başörtüsü sorunu kalmadı ve 2013 yılından itibaren de TBMM'de ve hiçbir sahada başörtüsü ile ilgili bir sorun kalmadı. Ortada bir sorun yok. Duyduğumuz şu; demişler ki muhafazakar kesim, yani o 6+1 masanın büyük bir çoğunluğu muhafazakar kesim. Demişler ki; “Bak demişler Sayın Kılıçdaroğlu bizim tabanın size karşı endişeleri var. Güven zafiyeti var. Size güvenmiyorlar niye? Başörtüsü ile ilgili geçmişinizde siciliniz bozuk olduğu için. Eğer siz veya sizin gösterdiğiniz bir Cumhurbaşkanı olursa dini meselelerden dolayı büyük bir sorun çıkar. Başörtüsü yasağı tekrar gelir” diye endişelerini dile getirmişler. Onun üzerine birisiyle konuşmuş ve tweet atmış. O masada oturanlardan birisi veya oturanlar kimse böyle teklif etmişler. ‘Siz aday olmak istiyorsunuz. Fakat bizim tabanımız sizin hassasiyetlerinden dolayı güven duymuyor' dolayısıyla inandırıcı olmak için bu kanun teklifini söylüyor. Ve bu kanun teklifinde de hiçbir şey yok. Şuan anayasada zaten hiçbir engel yok. Bu temel bir insan hakkıdır. Temel insan hakkıyla ilgili bir konuda kanun çıkarmaya çalışırsak da bunu başka biri gelip kanunu ortadan kaldırırsa o zaman başörtüsü yasağı gelmiş olur…Aslında bu büyük bir kumpas. Sayın Karamollaoğlu ve Davutoğlu destekliyoruz dedi. Yani kulislerde Davutoğlu Kılıçdaroğlu'na bu aklı vermiş diye konuşuyorlar. Demek ki onlar aklı vermişler. Şimdi muhafazakar kesimde yıllarca bu mücadeleyi verdiğine inandığımız kişilerin böylesine bir kumpasa düşmeleri enteresan. Uzun yıllar başörtüsü için mücadele verdiler. Ondan sonra Tayyip Erdoğan düşmanlığından ortaya çıkan bir birlikteliğin sonucunda da Kılıçdaroğlu'na da akıl verdiler. O aklı verirken öyle gözlerini perde bürünmüş ki böyle bir tehlikenin farkında değiller. Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ki gel bir anayasa değişikliği yapalım.'