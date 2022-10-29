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Bahçe duvarı kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu

Bolu'da, bir inşaatın bahçe duvarı temeli kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu.

Ekleme: 29.10.2022 - 16:17 Güncelleme: 29.10.2022 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Bahçe duvarı kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu
Tepecik Mahallesi'nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda, iş makinesi sert bir cisme çarptı. İş makinesi operatörü, makineyle kütlenin etrafını kazınca lahit ortaya çıktı.

Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine müze müdürlüğü görevlileri geldi. İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Lahit, incelenmek üzere müze müdürlüğü bahçesine götürüldü. Lahidin kapağının hafta içi müze yetkilileri gözetiminde açılacağı öğrenildi.

Bahçe duvarı kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu
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