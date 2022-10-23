Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rusya-Ukrayna savaşına dair son durumun ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin Ukrayna'da günden güne daha da kötüleşen durumu ele aldığı belirtildi.Şoygu, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak provokasyon yapma ihtimaline karşı endişelerini Bakan Akar'a iletti.Öte yandan İHA'nın aktardığına göre kirli bomba olarak adlandırılan silahlarda radyoaktif maddeler bulunuyor.