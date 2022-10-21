Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a tepki: Böyle oldu bittiler olmaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan-Ermenistan meselesinde her türlü olumlu adımı desteklediklerini belirtti. Ermenistan'ın AGİT girişiminden de bahseden Çavuşoğlu, "Böyle oldu bittiler olmaz" sözlerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin'de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu. Çavuşoğlu Azerbaycan-Ermenistan ile ilgili açıklama yaparak "Her türlü olumlu adımı destekliyoruz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan'ın AGİT girişiminden bahsederek "AGİT çözümsüzlüğünün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT'in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldu bittiler olmaz" sözlerine yer verdi.Ayrıntılar geliyor...