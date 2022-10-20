  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

15 günlük yasak başladı: Valilik kararın detaylarını duyurdu

Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Ekleme: 20.10.2022 - 00:48 Güncelleme: 20.10.2022 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
15 günlük yasak başladı: Valilik kararın detaylarını duyurduValilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke geneli ve sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketleri ve propagandaya dönüşebileceği kaydedilen açıklamada, halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek düzenlenecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Yasa dışı örgütler ve uzantılarınca sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 20 Ekim saat 00.01'den 3 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır.'
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı! Barış Yarkadaş'ın çok konuşulan sözleri sorulunca...
ABD Başkanı Joe Biden akaryakıt planını açıkladı: Aralık ayını işaret etti!
HDP vekili Pekgözü'nden iktidara skandal tehdit: Sonunuz Saddam gibi olacak
Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı HDP'li Beştaş ve CHP'li Özel'in iddialarını yalanladı...
CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde grev sürüyor: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
HDP’li vekilin aranan eski eşi Koceli’nde yakalandı!
Cumhuriyet'in yalan manşetine tazminat: TÜGVA'yı asılsız iddialar üzerinden hedef almışlardı
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
TBMM'de kabul edildi: Amasra'daki maden kazası için araştırma komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü: Doğal gazda işbirliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik Kılıçdaroğlu'nun 'kucaklaşma' açıklamasını değerlendirdi... 'Millet iradesiyle çatışıyorlar'
Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 dakikalık karanlık' başlıklı haberlere yalanlama: Her şey dakika dakika kayıt altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensykiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu...
Bakan Koca duyurdu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu...
PKK'lılarla fotoğrafı çıkan İBB çalışanı görüntüleri inkar etti
RTÜK'ten flaş Tele 1 kararı: Bir kez daha yaparsa yayın lisansı iptal edilebilecek
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş sıkıyönetim kararı!
Yunan analist Türkiye'ye saldırırken Kılıçdaroğlu'nu referans aldı
Bakan Karaismailoğlu son rakamları paylaştı! Bir haftada 53 bin araç kullandı: Yolculuklar konfora dönüştü!
Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Yakında Meclis'e sunacağız
O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.