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Beyaz Gazete
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İşte CHP raporundaki sözde gazeteciler...

CHP’nin “hakları ihlal edilen gazeteciler” diye hazırladığı raporda yer verdiği iki isim hakkında Yargıtay onama kararı verdi. Kararda sanıkların terör örgütünün talimatı doğrultusunda hareket ettiği belirtildi

İşte CHP raporundaki sözde gazeteciler...
Ekleme: 16.10.2022 - 09:12 Güncelleme: 16.10.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
İşte CHP raporundaki sözde gazeteciler...
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ceza alan Musa Balur, Mehmet Kaya, Erdoğan Altan, İhsan Bilayak, Mehmet Karabaş ile ilgili temyiz incelemesini tamamladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN TALİMATI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORLAR

Daire heyeti, 5 sanığın cezalarını onadı. Kararda, Batman'da tutuklanan 5 sanıkla ilgili önemli tespitlere yer verildi. Sanıkların PKK terör örgütünün talimatı doğrultusunda hareket ettiği belirtildi. Yargıtay'ın kararıyla terörist olarak kabul edilen 5 sanıktan ikisi dikkat ise çekti.

CHP'NİN TUTUKLU GAZETECİLER RAPORU'NDA YER ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Dicle Haber Ajansı Batman Temsilcisi Erdoğan Altan ve Batman Postası Gazetesi Muhabiri Mehmet Karabaş'ın CHP'nin 2013 yılında hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer aldığı ortaya çıktı.

Raporda, Altan ile Karabaş'ın aktif gazeteci olduğuna, Balur, Kaya ve Bilayak'ın ise PKK talimatıyla örgütün yurt dışında faaliyet yürüten yayın organlarına konuk olarak yorumculuk yaptığı ve bu programlarda PKK'nın propagandasını yaptığından bahsedildi.
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İşte CHP raporundaki sözde gazeteciler...
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