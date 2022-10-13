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UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza

UEFA Disiplin Kurulu Avrupa'da temsilcimiz olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası kesti. Sarı Lacivertliler 30 bin euro, Bordo-Mavililer ise 4 bin 125 euro ceza aldı.

Ekleme: 13.10.2022 - 14:33 Güncelleme: 13.10.2022 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a cezaUEFA tarafından Avrupa kupalarında oynayan Türk takımlarına para cezaları verildi. Kurul, temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Trabzonspor 'a para cezası verdiğini duyurdu. İşte verilen cezalar...

Fenerbahçe'ye meşale ve sahaya madde atma cezası
UEFA Disiplin Kurulu kararlarına göre Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de deplasmanda oynadığı Rennes maçındaki olaylar nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza kesildi. Meşale yakılması ve sahaya madde atılması gerekçeleriyle kulübe 30 bin euroluk para cezası verdi.

UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza

Trabzonspor'a para cezası
UEFA, Trabzonspor'a UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız karşılaşmasından dolayı para cezası verdiğini açıkladı. Bordo-mavililere sahaya madde atılması yüzünden 4 bin 125 euro para cezası kesildi.

UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza
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