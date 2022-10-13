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Meteoroloji'den Marmara için yoğun yağış uyarısı!

Meteoroloji 14 - 20 Ekim arasındaki 7 günün hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan tahminlere göre, cuma gününden itibaren yağışlı hava geri dönüyor. Yağışlı havanın etkisi altına girecek olan yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek ve hafta sonu yağışlı bir hava hakim olacak.

Ekleme: 13.10.2022 - 16:08 Güncelleme: 13.10.2022 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den Marmara için yoğun yağış uyarısı!Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 - 20 Ekim haftasının 7 günlük hava durumu raporunu yayınladı.

Sosyal medyadan paylaşılan raporda, "Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalarak iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.

CUMA GÜNÜ YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR

7 günlük haritaya göre cuma günü yağışlı hava geri dönüyor. 14 Ekim cuma günü iç kesimler hariç yurdun büyük bölümünde yağış var. Bu yağışlar Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli şekilde görülecek.

CUMARTESİ, PAZAR VE PAZARTESİ TÜM YURTTA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji'nin haritasına göre; hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü yağışla birlikte Marmara Bölgesi'nde fırtına da etkili olacak.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yer yer kuvvetli yağışlarında görüleceği yurdumuzda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşeceği belirtiliyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA DA YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Yapılan tahminlere göre İstanbul ve Ankara'nın da sağanak yağmurlara teslim olacağı belirtildi.

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