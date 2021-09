İmamoğlu'na ateş püskürdü: Beceriksizliğin faturasını bize kesiyorlar

İstanbul Büyükşehir'in CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütün başarısızlıklarının üstünü örtmeye çalışıyor. Metrobüs ve İETT otobüsleriyle yaşadığı hezimetini saklamaya çalışan İmamoğlu, toplu taşımadaki başarısızlığının faturasını taksicilerin üstüne yıkma çabası tepkilere yol açıyor. Diriliş Postası'na konuşan Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli, İBB yönetiminde olan İETT'ye karşı şikayetler son dönemde çok arttığını söyledi.



Başkan Kıyasettin Telli, 2018 yılı sonlarında önceki İBB yönetimi ile ortak çalışma yaparak QR Kodlu Taksi kullanma kartı uygulaması başlatıldığını belirterek, 'İBB'den Taksi kullanma kartı almak için uyuşturucu testi, pisikoteknik belgesi, sabıka kaydı ve sağlık raporu alınıp zorunlu taksici eğitimi verildikten sonra Taksi Kullanma Kartı geçerli hale geliyordu. Bu zorunlu eğitimler acil kurtarma, ilk yardım, şehir ve harita bilgisi, davranış ve diksiyon eğitimi gibi konuları kapsıyordu. 2019 yılı sonundan itibaren seçime kadar 52.000 Taksi şoföründen 1050 tanesi bu eğitimi aldı' dedi.



Yeni dönemde işlerin bu eğitimlerin aksadığına dikkati çeken Telli, 'Seçimde Taksiciler odasını ziyaret eden Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Taksiciliğin gelişmesi için başta eğitim, teknoloji, denetim ve tarife konularında İBB'de ortak masa kurup sorunları Esnaf Temsilcileri ile ortak akılla bilime dayalı olarak çözeceğini vaat etti. Fakat seçimden sonra zorunlu eğitimler tamamen durduruldu. Bugüne kadar tek seans eğitim verilmedi nedeni sorduk. İlk başlarda maddi sorunlar denildi, sonradan pandemi ortaya çıkınca da salgın nedeni ile yapamayız dediler. Oysa kendi çalışanlarına pandemide dahi zorunlu LGBT eğitimleri verildi' ifadelerini kullandı.



Karalama kampanyası başladı

Başkan Telli, Takipli Toplu Ulaşım Yönetim Merkezi 10 yıllık İspark yetki süresi bittiği için bu yıl tekrar İBB Meclisi'nde İspark'a 10 yıllık yetki verildiğini kaydederek, 'Ancak İmamoğlu 10 Yıldır kullandığımız Kamera ve Panik Butonu sisteminide her şeyde yaptığı gibi yeniden açılış yaparak yeni bir hizmet gibi sundu. Anladığımız kadarı ile İmamoğlu'nun taksici nefreti şöyle başladı: Pandemi döneminde İETT akslarının yetersiz kaldığı dönemde taksiciler olarak sokağa çıkma yasağı günlerinde cefakâra sağlıkçılarımıza uzun süre ücretsiz taksi hizmeti verdik. Yine Kızılaya, sanatçı dostlarımızla el ele verip Kan Bağışı Kampanyası yaptık. Yani Taksiciler olarak iyi niyetle yaptığımız sağlıkçılara ücretsiz taksi hizmeti İBB'nin işlettiği İETT'nin yetersizliğini ortaya çıkarması İmamoğlu'nun paradigma değişikliğine yöneltip taksicilere algı ve karalama operasyonu yapmasına neden olduğunu düşünüyoruz' değerlendirmesini yaptı.



İş yapmak yerine propaganda

Son süreçte İETT araçlarının sıkça yolda kalması kaliteli hizmet vermemesi bu şikâyetleri daha da artırdığına işaret eden Başkan Kıyasettin Telli, 'Taksi şikayetleri de genelde hem biz taksicilerin hem de halkımızın şikayet ettiği kronikleşen Taksim, Eminönü gibi Tarihi yarımada da bulunan çekim noktalarında olmaktadır. Peki bu noktalara trafik zabıtası koyarak düzen kurması gereken İmamoğlu ne yapmaktadır? Sorun çözmek yerine sorunu büyütüp maalesef rant elde etmeye çalışıyor. Çünkü denetim yapması gereken İBB zabıtası denetim yapmak yerine video çekip medyaya servis ediyor' diye konuştu.



14 bin kişi işten çıkarıldı

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli, 'CHP'li İmamoğlu kendi taksilerinde çalışacak olan şoförlere 4.200 TL maaş vereceğini söyledi. Ancak takside çalışan şoförler zaten ayda 7-8 bin TL kazanıyor. Kendisine tavsiyemiz 4.200 TL maaşı İBB Taşeronlarında çalışan işçilere vermesidir. Zira namus şeref sözü vermesine rağmen haksız yere işten kovduğu yaklaşık 14.000 kişi içinden bugün taksilerde çalışarak geçimlerini sağlıyor. Ayrıca İmamoğlu'na sormak isterim 81 ilde hangi belediyenin taksisi var? Kanunlarımıza göre tüzel kişilikler (Kurum ve şirketler) ve de plakası olanlar plaka sahibi olamazken İmamoğlu'nun Hukuk ve Kanun dışı bir uygulama zorlamasının amacı tamamen ben istedim yaptırmadılar mağduriyet tiyatrosundan başka bir şey değildir' dedi.



Başkan Kıyasettin Telli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



'CHP'li İmamoğlu'na göre mevcut 18.000 taksi 52.000 şoförün hepsi kötü kendi çıkaracağı Taksiler çok kaliteli Teknoloji destekli olacaktır. Sanki bize teknoloji verdi de itiraz mı ettik. 2 yıldır İBB kapısında teknoloji, eğitim dilenmekten yorulduk. Diğer yandan aracında milyonlarca parayı bulup sahibine ulaştıran taksicileri İmamoğlu'nun tebrik ettiği veya bir Twit mesajı paylaştığını görmedik.'



İTÜ'nün raporu saklanıyor

Başkan Telli, 'Bir kentte taksi ihtiyacı olması için doluluk verimliliği en az %60 olmalıdır. Bu rakam İstanbul'da %39'dur, yani yolcu taksi ararken taksici de arka sokakta yolcu arıyor. Çözüm teknoloji ile taksici ile yolcuyu buluşturmak. Ama İBB bunu yapmadığı gibi bizlerin yapmasını da müsaade etmiyor' diye konuştu.



İmamoğlu yönetiminin altta kalanın canı çıksın politikası yürüttüğünü belirten Telli, İTÜ raporunda Yeditepe Üniversitesi Büyük Veri Analizi Anabilim Dalı Trafik Raporu'na dikkat çekti. Telli 'Bu rapora göre İstanbul'da her 100 dakikanın 76 dakikası trafikte bekleme ile geçiyor. İTÜ raporuna göre Dünyadaki 88 ülkede sondan 8. sırada en ucuz taksimetre İstanbul'da uygulanıyor. Diğer yandan metro, İETT ve metrobüsün sürekli zam yapılması taksi tarifesinin düşük kalması taksiye talebi kasten arttıran bir politika olduğu ortadadır. İmamoğlu'nun İTÜ raporuna göre yapılan kamuoyu anketinde katılımcıların yüzde 85'i taksi yeterli, kırsal kesimde yaşayan yüzde 15 lik kesim taksi yetersiz demiştir ama İmamoğlu bu raporu halktan saklıyor' dedi.



5 ayda gelen şikayet sayısı 351 bin 490

'Araçlarımızın türüne boyasına tarifesine ve çalışacak kişilerin standartlarına karar yetkisine sahip olan İmamoğlu taksileri küçük sedan araç kullanmaya mahkûm etmesi, bir yana daha önce zorunlu eğitim verilerek alınan Taksi Kullanma kartı İmamoğlu döneminde her 100 TL verene verilmeye başlandı tabi buda sektörün kalitesini düşürüyor' diyen Telli, 'Öncelikle kronik noktalardaki taksi şikâyetleri için halkımızdan özür diliyorum. Ama bizim de keşke zabıta gibi kolluk birimiz olsa bir haftada tüm sorunları çözeriz ama odamızın Bakkallar Odasından hiçbir farkı olmadığı için denetim yetkimiz yoktur. Bizler CİMER üzerinden Taksi ve İETT yolculuk ve şikayet oranlarını sorduk gelen cevapta Taksilerin günde 1.4 milyon yolcu taşıdığı şikayet oranının %1 civarında olduğu İETT'nin ise günde 2 milyon yolcu taşıdığı şikayet oranın %15 civarında olduğu ortaya çıktı' ifadelerini kullandı.