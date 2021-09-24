Esra Erol'da şok olay! Türkiye bu skandalı konuşuyor!

ATV'de büyük ilgiyle izlenen Esra Erol'da programına konu edilen 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın kaçırılma öyküsü izleyicileri ekran başına kilitledi. İddialara göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinden programa katılan anne Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kayıp olduğunu belirterek yardım istedi. Melahat Oruç, kızının evden kaçtığını, kayıp başvurusu yaptığını, dini nikâhlı evli olan Ahmet'in Kaymaz'ın (29) bir ay sonra kızına resmi nikâh kıydığını öğrendi.



'4 BİN LİRA MAAŞI İÇİN EVLENDİ'



Kızı Fatma Kaymaz'ın, Ahmet'in dini nikâhlı eşi ve iki çocuğu ile beraber kaldığını, kızının bu evliliği yürütemeyeceğini, kızının rahatsız olduğunu söyleyen anne, kızını geri istedi. Melahat Oruç, 'Durumumuz olmadığı için kızımı Kocaeli'nde bir yurda vermişlerdi. Ben de kızımla kalıyordum.



Ahmet Kaymaz isimli bir adam kızımı Zonguldak'a kaçırıp, resmi nikâh kıydı. Kızımın yüzde 45 engeli var. Bir evlilik yürütecek durumu yok. Kızım 4 bin lira maaş alıyor. Maaşı yüzünden evlendi. Adamın çocuğu var, bir de hanımı var, beraber yaşıyorlar' dedi.



13 YAŞINDAKİ KIZI DA KAÇIRDI



Fatma Kaymaz'ın bulunması için araştırmalara başlayan program yetkilileri, Ahmet Kaymaz'ın şimdiye kadar bilinen üç kadını daha kandırdığını öğrendi. Ahmet'in ilk kaçırdığı kızın 13 yaşlarında olduğu, bu yüzden hapis yattığı ortaya çıkarıldı.



4 yıldır yaşadığı Gülşah'tan ise iki çocuk sahibi olan Ahmet Kaymaz'ın, engelli Fatma ile evlenmek için Gülşah'a hapse gireceğini, uzun süre dışarda olmayacağı yalanını söyleyip kadına annesinin evine gitmesini söylediği öğrenildi. Kaymaz tarafından kaçırılarak resmi nikâh kıyılan yüzde 45 engelli Fatma, aynı evde dini nikâhlı Gülşah ile yaşamak zorunda da bırakıldı.



Fatma ile Ahmet'e ulaşan Esra Erol, Ahmet'i, Fatma'yı ve Gülşah'ı canlı yayına getirdi. Gülşah, günlerdir söylenenlerin yalan olduğunu, çocukları ile birlikte Ahmetler'in evinde kaldığını, iki çocuğunu Ahmet'in zorla elinden aldığını, kendisine hırsızlık yaptırdığını, para karşılığı erkeklerle tanıştırdığını, zorla eve kapatıldığı için kaçamadığını anlattı.



'ŞİDDET UYGULUYOR'



Ahmet'in ağabeyi İbrahim ise canlı yayına bağlanarak evinde Gülşah'ı sakladığını, Ahmet'in kendisine, Fatma'yı parası için sevdiğini söylediğini ifade etti. Programın sonunda Fatma'dan da şok itiraf geldi. Ahmet'in hem kendisine hem de Gülşah'a şiddet uyguladığını açıkladı.