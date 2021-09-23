USD (Alış - Satış) : 8,63 - 8,65 EURO (Alış - Satış) : 10,13 - 10,15
Ana Sayfa.
Güncel
MSB kaynakları '5 general istifa etti' iddiasını yalanladı!

MSB kaynakları '5 general istifa etti' iddiasını yalanladı!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan "5 general istifa etti" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, sadece iki generalin sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunduğunu belirterek, söz konusu iddiayı "iyi niyetli olmayan, TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları" olarak nitelendirdi.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:50
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:55
MSB kaynakları '5 general istifa etti' iddiasını yalanladı!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, son dönemde bazı basın yayın organlarında 'emeklilik için talepte bulunan generaller' hakkında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TSK'da görev yapan personelin emeklilik hakkını kazanmalarının ardından bu yönde talepte bulunmalarını doğal bir hak olarak değerlendiren kaynaklar, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir.' bilgisini paylaştı.

2 GENERALDEN SAĞLIK VE AİLEVİ NEDENLERLE EMEKLİLİK TALEBİ

Bu kapsamda emeklilik dilekçesi alınması işlemlerinin 31 Ağustos 2021'de tamamlandığını belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

'Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerini olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK da sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak, iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir. Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır.'


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı