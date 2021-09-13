Zootekni Federasyonu'nun 1.'sini düzenlediği Gençlik Kampında ülkemiz Ziraat Fakültelerinin Zootekni bölümünde eğitim gören 50 öğrenci ile İzmir Dikili'deydi.



Badem Tatil Köyü'nde gerçekleşen kampa Uşak, Bursa, İzmir, Adana, Ankara, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Konya illerindeki Ziraat Fakültelerinden katılan gençler pandemi sonrası okullarda eğitim öncesi motivasyon oldular.







Mesleki eğitim ve tatil ile dolu dolu geçen 4 gün içerisinde ilk gün Zootekni Federasyonu Başkanı Dr. İsmail Mert, tanışma toplantısında gençlere kamp ve camiadaki son gelişmelerden bahsetti. Kampın ikinci günü gerçekleşen paneller öncesi açılış konuşmalarında söz alan Dikili Belediye Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi Hakan Budak ve Bademli Köy Muhtarı Neslihan Kutlumaraş, ''Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu'' paylaştılar.







Sektörün önemli isimleride gençlerle birlikteydi. ilk oturuma başkanlık yapan Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Dönmezin oturumunda Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyoruk ve Bursa DSYB Başkanı İsmail Anıl gençlerle tecrübelerini ve yaptıkları çalışmaları aktardılar.



İkinci oturum ise İzmir Buyuksehir Belediyesi Ziraat muhendislerinden İlker Ağın'ın oturum başkanlığında Köy Koop İzmir Başkanı Neptün Soyer ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın sunumları ile devam etti. Son panelde ise gençlerle Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cem Özkan girişimcilik eğitimi ve atölye çalışmaları ile beraberdi.



Son gün yapılan tekne turu ile denize de doyan gençlik 8 Eylül akşamı İzmirin kurtuluşunu kutlayıp kamp eğlencesi ile etkinliği noktaladilar.



Zootekni Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Berk Akkaş, ''Bunun bu tarz etkinliklerimiz içinde ilk adım olduğunu belirtir daha nicesinde meslektaslarımızla beraber bilimsel çalışmalara imza atarız. Ecdadımızın düşmanı denize döktüğü Ege'nin incisi güzel İzmir'de ülkemiz hayvancılığına yön verecek camiamızın yarınları kardeşlerim, meslektaşlarım ile bize bu imkanları sağlayan yönetim kurumumuza, meslek büyüklerimize ve tüm sponsorlarimiza teşekkür ederiz'' dedi.





















