Kolombiya'da Kovid-19'Dan Son 24 Saatte 586 Kisi Yasamini Yitirdi

Saglik Bakanligindan yapilan açiklamaya göre, 586 kisinin yasamini yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayisi 107 bin 723'e çikti.



Son 24 saatte 28 bin 5 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayisi 4 milyon 297 bin 302'ye, iyilesenlerin sayisi da 29 bin 577 artarak 3 milyon 993 bin 651'e yükseldi.



Ülkede salgindan en çok etkilenen yerler arasinda 1 milyon 276 bin 491 vaka ile baskent Bogota ve 650 bin 839 vaka ile Antioquia eyaleti öne çikiyor.



Aktif vaka sayisinin 183 bin 535'e ulastigi ülkede, yogun bakim doluluk orani yüzde 85-90 arasinda degisiyor.



Öte yandan ülkede simdiye kadar kitlesel asi kampanyasi kapsaminda 18 milyon 582 bin 100 kisiye birinci doz, 6 milyon 935 bin 680 kisiye ikinci doz asi yapildi.



Nüfusu 50 milyona yaklasan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.



Kaynak : AA

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